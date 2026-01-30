NASA a amânat prima misiune cu astronauţi pe Lună

NASA a amânat viitoarea călătorie a astronauţilor pe Lună din cauza temperaturilor aproape de îngheţ aşteptate la locul de lansare. Prima misiune Artemis cu echipaj în lansare pe Lună este acum planificată pentru cel mai devreme 8 februarie, cu două zile mai târziu decât era planificat, potrivit AP.

Conform sursei citate, NASA era pregătită să efectueze un test de alimentare cu combustibil a rachetei lunare de 98 de metri sâmbătă, dar a anulat totul joi seară din cauza frigului aşteptat.

Repetiţia generală crucială este programată pentru luni, dacă vremea permite; schimbarea lasă NASA la dispoziţie doar trei zile în februarie pentru a trimite patru astronauţi în jurul Lunii şi înapoi, înainte de a trece la martie, a relatat AP.

Oficialii au declarat că încălzitoarele menţin capsula Orion caldă deasupra rachetei, iar sistemele de purjare a rachetei sunt, de asemenea, adaptate la frig, a mai transmis sursa menţionată.