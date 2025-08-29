NATO îşi exprimă îngrijorarea după arestarea unui ofiţer croat acuzat de spionaj

NATO a transmis vineri că „ia foarte în serios” arestarea la Zagreb a unui ofiţer croat care a servit în misiunea KFOR şi a unei socioloage sârbe, ambii suspectaţi de spionaj, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.

„Siguranţa personalului KFOR şi integritatea informaţiilor clasificate sunt primordiale”, a declarat un oficial al Alianţei într-un răspuns scris.

Potrivit presei croate, suspectul este un pilot militar, iar partenera sa ar fi transmis timp de trei ani date confidenţiale către membri ai partidului „Lista Sârbă”, formaţiune kosovară susţinută de Belgrad.

Un tribunal din Split a ordonat arestarea preventivă a celor doi, însă femeia a fost plasată într-un centru pentru străini, în timp ce ofiţerul a fost eliberat temporar şi reţinut din nou săptămâna aceasta, potrivit sursei citate.

Preşedintele croat Zoran Milanovic a confirmat că ancheta vizează suspiciuni de spionaj asupra unui ofiţer al forţelor armate, iar guvernul kosovar şi-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu autorităţile croate.