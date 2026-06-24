Nazare: România riscă ratingul junk în două săptămâni

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, a publicat miercuri un mesaj pe Facebook în care avertizează că România reintră în două săptămâni în discuţiile cu agenţiile de rating Fitch şi Moody's, cu întâlniri deja planificate, în faţa cărora trebuie să demonstreze că nu merită să ajungă în categoria junk, conform postării citate.

Nazare subliniază că România nu este o ţară de periferie, merită să rămână într-un loc onorabil în Europa şi într-un dialog strategic cu SUA şi marile economii ale lumii, şi că nu merită să piardă brusc miliarde de euro din finanţări sau fonduri, potrivit aceluiaşi mesaj. El atrage atenţia că, dincolo de criza politică imediată, România traversează o criză mai profundă: nesiguranţa financiară, neîncrederea generalizată, nesiguranţa sanitară, dezrădăcinarea de ţară şi de valori, şi incapacitatea de a distinge faptele concrete de like-urile de pe reţelele sociale, conform postării citate.

Pe plan economic, Nazare avertizează că instabilitatea şi lipsa de garanţii de încredere se traduc direct în costuri mai mari de finanţare, volatilitate şi reducerea capacităţii de planificare, cu consecinţa că România nu va putea garanta curând o educaţie mai bună tinerilor, o viaţă mai bună cetăţenilor şi venituri decente pentru pensionari, potrivit aceluiaşi mesaj. O societate care nu mai are încredere în ea însăşi este vulnerabilă şi transmite semnale de alarmă în exterior, vizibile imediat în economie, investiţii şi în respectul celorlalţi, conform postării citate.

Problemele urgente identificate de Nazare sunt menţinerea ratingului de ţară, securizarea sumelor din PNRR, operaţionalizarea SAFE, aderarea la OCDE şi un plan serios de aderare la zona euro, potrivit aceluiaşi mesaj. El conchide că destinaţia finală nu este marginalizarea sau pierderea credibilităţii, ci stabilitate, încredere şi un loc asigurat pentru România în nucleul economic şi strategic al Europei, conform postării citate.