Negocieri eşuate între PNL şi USR-PLUS pentru guvernarea locală din Timişoara

Liderii PNL şi cei ai USR-PLUS din judeţul Timiş nu au reuşit să ajungă la o înţelegere în privinţa guvernării locale, cele două părţi nu s-au putut înţelege în prvinţa funcţiilor de viceprimari în Timişoara şi de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Timiş. Liberalii s-au arătat deranjaţi şi de declaraţiile deputatului USR, Cătălin Drulă care a precizat, în urmă cu o zi, că partidul său negociază proiecte, nu funcţii, informează news.ro.

Negocierile dintre USR-PLUS şi PNL, în Timiş, au ajuns în impas, după ce parlamentarul USR Cătălin Drulă a susţinut că la primele discuţii liberalii au dorit să negocieze funcţii.

"Am avut prima discuţie în acest inedit format, nouă oameni de la USR şi nouă oameni de la PNL. Noi, cei de la USR PLUS am început cu discuţia despre proiecte. Cei de la PNL au fost un pic descumpăniţi, dar este important să discutăm despre proiecte că până la urmă nu lăsăm în spatele nostru majorităţi şi posturi, ci lăsăm proiecte concrete pentru oameni. ... Nu ştiu, poate la alte negocieri la care au participat în alte dăţi s-a început cu alte lucruri prima dată, poate cu funcţii, discuţii despre posturi. Noi am început discuţia cu o listă de proiecte concretă... că asta mi se pare o ordine corectă, să discuţi despre proiecte şi principii, nu despre oameni", a declarat, miercuri, Cătălin Drulă.

Joi, la întâlnirea celor două delegaţii, USR PLUS şi PNL, la care liderii Dominic Fritz şi Alin Nica aveau să anunţe rezultatul negocierilor, a fost dezvăluit faptul că acestea sunt într-un blocaj, tocmai din cauza acestor afirmaţii făcute de Drulă, pe care liberalii le-au taxat drept inacceptabile.

Mai apoi, PNL-iştii au arătat că astăzi tocmai cei de la USR au cerut negocierea funcţiilor, şi nu a principiilor şi a proiectelor.

"Dacă noi am convenit tot ceea ce este scris în acele materiale comune ne asumăm şi l-am fi semant şi astăzi, doar că, colegii de la USR au dorit să aibă certitudinea împărţirii funcţiilor, cu care noi nu am fost pregătiţi să semnăm. Am ajuns la sfârşitul acestor negocieri după trei zile bune de discuţii despre proiectele noastre comune. Am agreat un text de parteneriat şi, cu 5 minute înainte să închidem acest parteneriat, partenerii noştri potenţiali ne-au spus că nu sunt în măsură să onoreze ce am negociat luni şi miercuri, şi asta înseamna să avem un viceprimar de la USR Plus şi un viceprimar de la PNL şi un vicepreşedinte de la USR Plus şi unul de la PNL. Au spus că au nevoie de timp să se gândească la această soluţie, că propun să facem asta după alegerile parlamentare. Pentru noi este exclus să continuăm o instabilitate politică aici. (...) Din acest motiv, aceste negocieri de azi nu au fost duse la un bun sfârşit. Noi vom analiza situaţia şi să vedem cum putem, într-un timp cât mai rapid, aşa cum ne cere situaţia de urgenţă, să ajungem la o stabilitate în Consiliul Local şi Judeţean", a explicat primarul ales al Timişoarei Dominic Fritz, potrivit news.ro.