Negocierile de pace de la Abu Dhabi s-au încheiat

Discuţiile dintre Ucraina şi Rusia s-au încheiat sâmbătă, potrivit unor surse citate de Reuters.

Conform sursei amintite, negocierile de vineri s-au concentrat pe zonele tampon şi mecanismele de control, iar discuţiile dintre Ucraina şi Rusia au fost reluate sâmbătă la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Negociatorii ruşi au revenit la hotel, după trei ore de discuţii cu uşile închise, tratative care s-au axat pe controlul asupra teritoriului regiunii ucrainene Donbas şi pe măsurile de securitate post-conflict în cazul unui acord de pace, potrivit agenţiilor ruse TASS şi Ria Novosti.

Potrivit unor surse ale agenţiei TASS, în discuţiile desfăşurate vineri şi sâmbătă la Abu Dhabi au fost examinate documente privind „teritoriul, garanţiile (de securitate) şi alte aspecte” ale unei soluţionări negociate a conflictului. Una dintre surse a menţionat că „nu se poate spune” că nu sunt rezultate, întrucât „există” rezultate după aceste discuţii, dar nu le-a precizat. Aceeaşi sursă a vorbit despre posibilitatea unei noi runde de tratative în zilele următoare.

Şi reprezentanţi ucraineni au declarat pentru publicaţia americană Axios că reuniunea a fost „constructivă” şi „pozitivă”. Aceştia au menţionat de asemenea că există rezultate în urma acestor tratative, dar tot fără a oferi detalii, şi au avansat posibilitatea continuării discuţiilor săptămâna viitoare.

La rândul său, un purtător de cuvânt al guvernului din EAU, citat de Reuters, a declarat că discuţiile s-au axat pe „elementele principale” al cadrului de pace propus de SUA. Au fost „discuţii directe” între oficialii ruşi şi ucraineni şi acestea s-au desfăşurat într-o „atmosferă pozitivă şi constructivă”, a adăugat acelaşi purtător de cuvânt

Ambele părţi, rusă şi ucrainean, şi mediatorii americani recunosc că cererea Rusiei de retragere a trupelor ucrainene din întregul Donbas, regiunea ucraineană formată din provinciile Doneţk şi Lugansk, este principalul obstacol în calea unui acord de pace, a relatat sursa menţionată. Armata rusă controlează în prezent circa 80% din Doneţk şi aproape complet regiunea Lugansk, potrivit sursei citate.

„Această chestiune continuă să fie cea mai complexă. Pentru Rusia este importantă retragerea armatei ucrainene din Donbas. Pentru aceasta se examinează diferiţi parametri de securitate”, a declarat sâmbătă o sursă oficială pentru TASS.

Cât despre garanţiile de securitate cerute de Kiev susţinătorilor săi occidentali, Rusia se opune categoric desfăşurării unor trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei, în timp ce aceasta din urmă cere garanţii care ar obliga SUA şi aliaţii săi europeni să intervină militar în cazul unei noi agresiuni ruse, Kievul cerând aşadar garanţii similare cu cele de care beneficiază statele NATO, conform sursei amintite.

Preşedintele rus Vladimir Putin a acceptat desfăşurarea unor discuţii trilaterale la Abu Dhabi după ce s-a întâlnit joi seară la Moscova cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner. La fel a procedat şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski după ce s-a întâlnit joi cu Trump, la forumul de la Davos, a transmis Reuters.