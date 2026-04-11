Netanyahu apreciază decizia Costa Ricăi de a include IRGC şi grupări aliate pe lista organizaţiilor teroriste

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a salutat decizia preşedintelui Rodrigo Chaves Robles de a desemna Corpul Gărzilor Revoluţionare Iraniene (IRGC), Hezbollah, Hamas şi mişcarea Houthi drept organizaţii teroriste, într-o postare publicată pe platforma X.

Acesta a afirmat că decizia reprezintă „o poziţie clară împotriva terorismului, care ameninţă Orientul Mijlociu şi întreaga lume”, conform postării pe X.

„Astfel de măsuri ferme sunt esenţiale pentru a contracara regimul iranian şi grupările sale aliate cu caracter genocidar”, a adăugat premierul israelian, potrivit aceleiaşi surse.