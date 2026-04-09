Nicolae Ştefănuţă: Este anormal ca votul exprimat de maghiarii din România să fie colectat de UDMR

George Marinescu
Politică / 9 aprilie, 11:31

Sursa foto: europarl.europa.eu

Nu este normal ca UDMR să colecteze votul prin corespondenţă exprimat de cetăţenii români de etnie maghiară la alegerile parlamentare din Ungaria din 12 aprilie, deoarece liderii formaţiunii respective şi-au exprimat adeziunea faţă de Viktor Orban şi FIDESZ, a declarat, la Bruxelles, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii mass-media din ţara noastră, europarlamentarul Nicolae Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European.

Nicolae Ştefănuţă a spus: „Sunt un susţinător constant al comunităţii maghiare din Transilvania şi consider că trebuie să aibă drepturile respectate. Am făcut demersuri după iniţiativa a câtorva zeci de mii de maghiari, o petiţie Declic, în ceea ce priveşte libertatea şi integritatea votului maghiar din Transilvania. Ştiţi că este votul prin corespondenţă pentru cine nu are domiciliul în Ungaria. Majoritatea ardelenilor noştri de origine maghiară nu au domiciliul în Ungaria, dar au cetăţenia şi pot vota, deci au acces la acest vot prin corespondenţă. Nu consider că este normal ca votul să fie purtat de un partid politic interesat. Spun interesat pentru că, dacă UDMR s-ar păstra în limitele unui partid etnic care îi reprezintă pe toţi maghiarii şi nu doar pe unii, după mine putea juca în continuare un rol neutru, reprezentativ comunitar. Însă ei se plasează foarte clar în favoarea partidului de guvernământ FIDESZ şi atunci nu este normal ca votul să fie transportat de un partid care este cointeresat de rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria. Am făcut inclusiv un demers pe lângă Nemzeti Valasztasi Iroda (NVI), care este AEP-ul lor, în care am colectat toate problemele din Ardeal subliniate de cetăţeni şi le-am trimis să le ia în considerare. Instituţiile româneşti nu au răspuns petiţiei Declic şi iniţiatorilor ei, declinându-şi competenţa şi spunând că este alegerea unui stat terţ şi nu ne putem implica. Însă eu consider că ce se întâmplă pe teritoriul României implică şi România, mai ales când este vorba de integritatea alegerilor. Încă nu am un răspuns de la instituţia maghiară. Consider că, din poziţia de europarlamentar care reprezintă cetăţenii României care sunt şi cetăţeni maghiari, pot să fac astfel de demersuri. Acum decizia va reveni publicului şi cetăţenilor maghiari, nu nouă, însă consider că este o alegere importantă. Sper să nu vedem o alegere furată, pentru că se poate declara la ora 20:00 un anumit învingător şi se pot face presiuni internaţionale şi de alt gen, mai ales dacă scorul este strâns. Cunoaşteţi sistemul dual de alegeri din Ungaria; nu este unul proporţional, ci unul care combină acest sistem britanic first-past-the-post cu un sistem regional, şi atunci este foarte greu să previzionezi, chiar dacă sondajele dau o anumită direcţie. Eu sper ca rezultatul să fie net şi ca maghiarii să aibă un rezultat corect, care să nu fie disputat, furat sau alterat”.

Referitor la rezultatul alegerilor de duminică, 12 aprilie, din Ungaria, vicepreşedintele Parlamentului European a mai precizat că măsura condiţionalităţii şi suspendării fondurilor europene pentru guvernul de la Budapesta nu se va ridica imediat după scrutinul respectiv, indiferent cine îl va câştiga, deoarece trebuie ca autorităţile de la Bruxelles să vadă, înainte de a ridica măsura, reforme clare din partea factorilor decidenţi din ţara respectivă.

adb