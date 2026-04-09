Nicuşor Dan: „România trebuie să îşi întărească securitatea cibernetică”

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Nicuşor Dan, FBI, împreună cu mai mulţi parteneri internaţionali, printre care şi SRI, a anunţat destructurarea unei operaţiuni cibernetice de durată care a vizat infrastructuri sensibile din mai multe state occidentale.

Conform mesajului transmis de acesta, actorii cibernetici implicaţi, asociaţi GRU, serviciul de informaţii al armatei ruse, ar fi colectat informaţii din zone militare, guvernamentale şi din sfera infrastructurilor critice.

În postarea sa de pe Facebook, Nicuşor Dan a susţinut că Rusia continuă războiul hibrid împotriva statelor occidentale şi a subliniat că România trebuie să îşi întărească securitatea cibernetică şi să continue cooperarea cu partenerii occidentali.

Acesta a arătat că ameninţările cibernetice reprezintă o componentă importantă a riscurilor de securitate actuale şi a pledat pentru consolidarea capacităţii de apărare în acest domeniu.