Nicuşor Dan, după confirmarea ratingului României de către Fitch: Bugetul 2026 şi obiectivele OCDE vor întări încrederea investitorilor

Preşedintele Nicuşor Dan transmite după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă că bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a preşedintelui.

”O veste bună. Agenţia de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Amintesc că agenţia de rating Standard and Poor's a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectiva negativă”

”Reafirm seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare. Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârşitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, mai spune şeful statului.

Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menţinând însă perspectiva negativă, anunţă Ministerul Finanţelor.

”Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, consideră ministrul Alexandru Nazare.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă.