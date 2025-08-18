Nicuşor Dan, după confirmarea ratingului României de către Fitch: Bugetul 2026 şi obiectivele OCDE vor întări încrederea investitorilor

Preşedintele Nicuşor Dan transmite după ce agenţia de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB - cu perspectiva negativă că bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook a preşedintelui.
”O veste bună. Agenţia de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectiva negativă. Amintesc că agenţia de rating Standard and Poor's a confirmat de asemenea în 24 iulie ratingul României BBB- cu perspectiva negativă”
”Reafirm seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare. Bugetul pentru anul 2026 şi îndeplinirea, unul câte unul, a obiectivelor asumate pentru aderarea la OCDE la sfârşitul anului 2026 vor consolida încrederea în România”, mai spune şeful statului.
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menţinând însă perspectiva negativă, anunţă Ministerul Finanţelor.
”Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României”, consideră ministrul Alexandru Nazare.
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie dificilă.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de Vîjeu el Condor în data de 18.08.2025, 14:31)
bă! Mucișor, tu trebuia să aduci ratingul la 5 trepte înainte ! așa cum te lăudai că făcuși tu la mizeria aia de capitală !
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 14:41)
Defazatul asta iese, dupa 3 zile, pe un subiect care nu mai este fierbinte. A fost anuntat, s-a scris, s-a opinat. Omul lasa in planul doi orice eveniment national sau international pentru plimbarile alea penibile in camasa si pantofi pe munte unde face pe enoriasul cuvios. Sa ii spuna cineva ca lumea este in fierbere, ca se discuta strategii intre liderii europeni, nu doar intre cei mari, discutii la cere el nu este invitat. E absent, la propriu si la figurat.