Nicuşor Dan, huiduit la ceremoniile de la Focşani

Discursul preşedintelui Nicuşor Dan la ceremoniile de la Focşani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenţi, potrivit Hotnews. Confruntat cu reacţie oamenilor, preşedintele a subliniat că au acest drept de a huidui autorităţile publice, dar să-şi amintească că acest drept vine cu o responsabilitate, a relatat sursa citată.

„La mulţi ani dragi focşăneni care huiduiţi autorităţile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru care orice cetăţean din ţara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a răspuns Nicuşor Dan după ce unii dintre participanţi au huiduit şi au cerut demisia, a precizat Hotnews.

„Acest drept vine însă şi cu o responsabilitate. Responsabilitatea este să vă uitaţi cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele. Nu gândiţi numai pasul 1, gândiţi şi pasul 2. Aveţi o responsabilitate pentru voi, pentru copii voştri, aveţi o responsabilitate pentru România întreagă”, a încheiat el, după cum a informat sursa menţionată.

Preşedintele Nicuşor Dan participă sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la manifestaţiile de la Focşani şi Iaşi. Şeful statului şi-a început vizita la Focşani la Colegiul Naţional „Unirea”, ocazie cu care a decorat instituţia de învăţământ la împlinirea a 160 de ani, a amintit Hotnews.