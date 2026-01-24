Nicuşor Dan, huiduit la ceremoniile de la Focşani

Discursul preşedintelui Nicuşor Dan la ceremoniile de la Focşani de Ziua Unirii Principatelor Române a fost huiduit de către o parte a celor prezenţi, potrivit Hotnews. Confruntat cu reacţie oamenilor, preşedintele a subliniat că au acest drept de a huidui autorităţile publice, dar să-şi amintească că acest drept vine cu o responsabilitate, a relatat sursa citată.
„La mulţi ani dragi focşăneni care huiduiţi autorităţile publice. Este un drept pe care l-aţi câştigat, este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru care orice cetăţean din ţara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică”, a răspuns Nicuşor Dan după ce unii dintre participanţi au huiduit şi au cerut demisia, a precizat Hotnews.
„Acest drept vine însă şi cu o responsabilitate. Responsabilitatea este să vă uitaţi cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele. Nu gândiţi numai pasul 1, gândiţi şi pasul 2. Aveţi o responsabilitate pentru voi, pentru copii voştri, aveţi o responsabilitate pentru România întreagă”, a încheiat el, după cum a informat sursa menţionată.
Preşedintele Nicuşor Dan participă sâmbătă, de Ziua Unirii Principatelor, la manifestaţiile de la Focşani şi Iaşi. Şeful statului şi-a început vizita la Focşani la Colegiul Naţional „Unirea”, ocazie cu care a decorat instituţia de învăţământ la împlinirea a 160 de ani, a amintit Hotnews.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 12:34)
foarte bine, el si sprancenatul nu merita altceva
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 24.01.2026, 12:47)
Sunt liberi sa huiduiasca dar cu responsabilitate. de acord,
la fel si ND are o responsabilitate, la fel si nd ar trebui sa gandeasca pasul 1 si 2, dar pare prins in detalii, orice decizie ce ar trebui luata in ore ii ia saptamani. nici o directie clara, doar micromanagement al crizelor inevitabile din guvern.
E un om al detaliilor, nu stiu ce chichita din nu stiu ce lege ii ia atentia pe saptamani. te doare mintea, nu ca nu e nevoie de oameni buni la chitibuseala, dar nu in pozitii de leadership de tara.
Numai din acest punct de vedere il prefer pe simion, nu l-as vota, dar gandeste mai big, face greseli dar si alea sunt mari lol ca tortu groenlanda.
bun pt presedinte, cineva care gandeste strategic si si actioneaza nu doar blabla poate ar fi Boc. pacat ca n-are sanse ca a avut ghinionul sa prinda criza mondiala din 2009 si "ne-a taiat pensiile si salariile la bugetari".