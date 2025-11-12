Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: Lukoil nu riscă să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei

A.B.
Politică / 12 noiembrie, 15:07

Nicuşor Dan: Lukoil nu riscă să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că situaţia companiei Lukoil se află în atenţia autorităţilor, existând un grup de lucru la nivelul Guvernului care monitorizează evoluţia acesteia. Şeful statului a dat asigurări că nu există riscul ca rafinăria şi reţeaua de benzinării Lukoil din România să fie preluate de o firmă paravan a Rusiei, subliniind că tranzacţiile strategice sunt evaluate de o comisie guvernamentală cu drept de veto.

„E un grup de lucru, la nivelul Guvernului, de care sunt informat. Lukoil România are o rafinărie şi aproximativ 100 de benzinării. Ponderea acestora nu este foarte importantă, esenţială este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanţă, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. Faptul că este închisă nu afectează fluxul energetic, dar pe termen lung, dacă nu ar mai procesa, România ar fi nevoită să importe mai mult”, a explicat preşedintele.

Nicuşor Dan a precizat că există interes pentru preluarea companiei, dar procesul nu trebuie grăbit: „Există interes ca ea să fie preluată, însă nimic nu ne obligă să ne grăbim cu procesul ăsta. Există şi varianta, care are nevoie de un cadru normativ special, ca, pe o perioadă limitată, ea să fie preluată de statul român”.

La rândul său, Radu Burnete, consilier prezidenţial pe probleme economice, a explicat că orice tranzacţie privind activele Lukoil din România ar fi analizată de Comisia pentru examinarea investiţiilor străine directe (CEISD), care are drept de veto dacă există suspiciuni privind cumpărătorul.

„Orice tranzacţie de genul acesta care are loc în România este analizată şi autorizată de CEISD. Dacă observăm că respectiva companie are legături cu Federaţia Rusă sau se află sub sancţiuni, statul român are drept de veto şi va exista o astfel de analiză”, a afirmat Burnete.

Contextul declaraţiilor vine după ce Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft şi Lukoil, precum şi 34 de filiale ale acestora, într-un nou pachet de sancţiuni, ce presupune îngheţarea activelor din Statele Unite şi interdicţia oricăror relaţii comerciale cu entităţi americane.

Ca urmare, Lukoil a anunţat intenţia de a-şi vinde activele din străinătate, acceptând iniţial o ofertă din partea companiei Gunvor, înregistrată în Cipru şi cu sediul operaţional la Geneva. Totuşi, Gunvor şi-a retras oferta după ce autorităţile americane au calificat compania drept „marioneta” Rusiei şi au semnalat opoziţia Washingtonului faţă de tranzacţie.

