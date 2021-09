NICUŞOR DAN:"Proceduri de achiziţii pentru o staţie de tratare a deşeurilor şi un management al traficului, în toamna lui 2022"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, estimează că în toamna anului viitor vor fi lansate noi proceduri de achiziţii pentru construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor şi pentru crearea unei infrastructuri ce va ajuta la un management integrat al traficului, conform Agerpres.

"O altă chestiune care ţine de mediu este gestionarea deşeurilor. Aici am făcut câţiva paşi procedurali necesari: constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară între Municipiul Bucureşti şi cele şase sectoare. Pe atribuţiile care revin conform legii Primăriei Municipiului Bucureşti estimăm că vom avea documentaţiile pregătite cam într-un an de acum înainte pentru construcţia unei staţii de tratare mecano-biologică. Undeva în toamna anului viitor vom lansa procedura de achiziţie pentru această staţie de tratare, o investiţie de aproximativ 50 de milioane de euro", a declarat, joi, edilul Bucureştiului, la ediţia a IX-a a conferinţei "Cities of Tomorrow".

În ceea ce priveşte traficul auto din Capitală, Nicuşor Dan a menţionat că o soluţie "relativ ieftină şi relativ rapidă" este managementul cu ajutorul noii tehnologii, iar o licitaţie în acest sens ar putea fi lansată în toamna anului viitor.

"Probabil, componenta cea mai importantă de poluare vine din traficul auto. Există o soluţie care este relativ ieftină şi relativ rapidă: managementul traficului cu noua tehnologie. Finanţarea depinde de PNRR (Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, n.r.), dar sunt destul de optimist că, într-un an de acum înainte, deci în toamna anului viitor, vom lansa o achiziţie pentru tot ce înseamnă infrastructură şi tehnologie pentru acest sistem integrat de management al traficului", a spus Dan.

AHK România organizează, joi, în sistem hibrid, o nouă ediţie a conferinţei Cities of Tomorrow, cu tema "Cities in Dialogue II: New Green for New Generations".