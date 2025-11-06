Nicuşor Dan şi Mark Rutte, la NATO Industry Forum 2025 - Bucureşti

Actualizare - Mark Rutte: ”Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului”
Actualizare - Mark Rutte: „Aliaţii NATO vor investi 5% din PIB în apărare până în 2035 - este preţul siguranţei noastre
Actualizare - Nicuşor Dan: Mobilitatea militară de la Marea Baltică la Marea Neagră este o prioritate strategică
Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.
Timp de două zile, capitala României găzduieşte NIF25 (NATO Industry Forum 2025), desfăşurat sub patronajul secretarului general al Alianţei.
Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.
Prin găzduirea forumului, România îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO şi industria de apărare.
La eveniment va fi prezent, de asemenea, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, precum şi Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare şi Armamente (ASG D2IA), dar şi lideri civili şi militari de rang înalt ai Alianţei şi Uniunii Europene.
Conform MApN, evenimentul reuneşte peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.
Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluţii concrete pentru creşterea capacităţii de apărare a Alianţei, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producţiei de apărare, valorificarea inovaţiei comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum şi explorarea soluţiilor care ar putea schimba fundamental modul de acţiune în viitor.
Mark Rutte se află la Bucureşti în prima sa vizită de la preluarea mandatului de secretar general al Alianţei Nord-Atlantice.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 09:13)
,, ziua buna dragi romani , NOI in afara de grade , pozitii/functii, pozitii, , solde/salarii, pensii speciale ,
... NU PRODUCEM NIMIC !!!!!!, asa ca acestea vizita este pur de ...curtuazie,politete, slugarnicie !!!, asta e!!
2. E clar!
(mesaj trimis de Nume în data de 06.11.2025, 11:01)
Rusnacii deja sunt speriați, ca să nu zic că deja și-au udat pantalonii și mai ceva...
Cândo rîncepe aliații să trimită niște mailuri, niște înștiințări de plată la utilități, sau niște deconturi pentru vilele de protocol, îi fac praf pe mujici.
Cândo rîncepe să trimită și listele de cumpărături de pe la Lidl sau achizițiile de pe la Gukci, Valenciaga și Hermeș... deja se termină orice război.
Rușii nu au nicio șansă să se opună unor astfel de metode de luptă, știute doar de elita "iuropeană".
2.1. Bug (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de Nume în data de 06.11.2025, 11:06)
Este o problemă veche...
De fiecare dată când vrei să scrii "or"
Îți desparte literele și le alipește cuvintelor alăturate.