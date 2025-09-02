Noi instrumente financiare pentru sprijinirea IMM-urilor din regiunea centru

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027, împreună cu Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), anunţă, într-un comunicat remsi redaţiei, semnarea Acordului de finanţare în vederea implementării unui instrument financiar în valoare de peste 29 milioane euro, de tip garanţie plafonată combinată cu grant, finanţat din Programul Regiunea Centru 2021 - 2027, pentru susţinerea investiţiilor IMM-urilor din Regiunea Centru.

Sursa citată precizează:

„Conform acordului de finanţare, instrumentul financiar va contribui la îndeplinirea Obiectivului de politică 1 „O Europă mai competitivă şi mai inteligentă prin promovarea unei transformări economice inovatoare şi inteligente şi a conectivităţii TIC regionale”, se subscrie Obiectivului Specific 1.3. „Intensificarea creşterii sustenabile şi creşterea competitivităţii IMM-urilor şi crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiţii productive” şi vizează susţinerea Priorităţii 1 a PR Centru: „O regiune competitivă prin inovare şi întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”.

Contribuţia Programului Regiunea Centru 2021-2027 la Fondul Specific GARANŢII IMM CENTRU pe care îl va derula FNGCIMM, prin instrumentul financiar de tip garanţie de portofoliu plafonată combinat cu grant într-o operaţiune unică, este în valoare de 29,411 milioane euro, constituită din fondul alocat pentru GARANŢII de minim 25.000.000 euro şi fondul alocat pentru GRANTURI a cărui valoare poate fi de maxim 4.411.765 euro.

Instrumentul financiar propus va acoperi şi va reduce substanţial costurile de finanţare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii, după caz. Prin combinarea garanţiilor ce vor acoperi până la 80% din fiecare tranzacţie, cu granturi (subvenţie de dobândă şi subvenţie de capital), IMM-urile vor putea accesa credite în condiţii mai favorabile, ceea ce va sprijini modernizarea, investiţiile în tehnologie şi dezvoltarea durabilă a afacerilor”.

„Prin acest instrument financiar, IMM-urile vor beneficia de sprijin pentru inovare, diversificarea produselor şi serviciilor, adoptarea de tehnologii moderne şi creşterea competitivităţii, contribuind astfel la dezvoltarea unui ecosistem regional dinamic şi adaptat cerinţelor pieţei locale şi internaţionale. Ne dorim să asigurăm IMM-urilor din Regiunea Centru acces real la finanţare, reducând barierele actuale şi încurajând mai cu seamă investiţiile. Instrumentele financiare propuse, cu efect de multiplicare ridicat, reprezintă un sprijin concret pentru dezvoltarea mediului de afaceri regional”, a declarat domnul Cătălin Leonte, directorul general al FNGCIMM.

Aceeaşi sursă mai menţionează:

„Principalele obiective asumate de cele două entităţi în cadrul acestui parteneriat de dezvoltare, vizează:

-Facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor din Regiunea Centru, viabile din punct de vedere economic, prin furnizarea sprijinului necesar pentru acoperirea garanţiilor insuficiente, ce va avea ca efect accesul la credite, cu costuri de finanţare mai scăzute;

-Susţinerea tranziţiei de la un regim preponderent de autofinanţare sau finanţare bazată pe granturi europene disponibile în sume insuficiente şi pe termen limitat, spre utilizarea instrumentelor financiare;

-Contribuţie la îmbunătăţirea capacităţii Intermediarilor Financiari de a utiliza un instrument financiar de tip garanţie combinat cu grant şi la creşterea apetitului lor de mobilizare a resurselor proprii pentru finanţarea investiţiilor în proiecte de dezvoltare inteligentă;

-Asigurarea accesului IMM-urilor la finanţare cu preponderenţă pentru investiţii cum ar fi: achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/ alte mijloace fixe inclusiv TVA, cu exceptia celor care utilizează arderea combustibililor fosili, achiziţie de active necorporale aferente investiţiei: software/licenţe pentru programe/brevete, inclusiv TVA; achiziţie de spaţii de producţie/servicii/comerţ sau tere-nuri pentru construcţie spatiu de lucru inclusiv TVA; construcţie de spaţii de producţie/servicii /spaţii comerciale; cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte cheltuieli aferente planului de investiţie inclusiv TVA; cheltuielile cu închirierea bunurilor imobile sau a activelor corporale sau necorporale necesare desfasurarii activitatii finanţate.

-Stimularea beneficiarilor finali pentru atingerea indicatorilor în baza cărora obţin facilităţi, respectiv subvenţia de capital.

Impactul estimat prevede susţinerea a cel puţin 70 de IMM-uri până la finalul anului 2029, acordându-se prioritate solicitărilor de sprijinire a activităţilor inovatoare şi a investiţiilor în domeniul tehnologiei.

Beneficiarii eligibili sunt IMM-uri cu sediul/ punct de lucru în Regiunea Centru, cu o vechime minimă de 1 an, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate aprobate de AM PR Centru şi care contractează un împrumut pentru investiţi sau pentru capital de lucru de la unul dintre intermediarii financiari participanţi. Instrumentul financiar este conceput în conformitate cu regulamentele europene privind ajutoarele de minimis şi este complementar altor programe naţionale de sprijin, precum PoCIDIF şi PNRR”.

”Mediul de afaceri din Regiunea Centru este foarte flexibil şi aşteaptă această oportunitate de finanţare pentru dezvoltarea afacerilor. Din perspectiva granturilor acordate dezvoltării companiilor din Regiunea noastră, prin Programul ”Regiunea Centru”, a fost un grad foarte mare de interes. Astfel, avem depuse peste 1200 de cereri de finanţare, în valoare totală de peste 900 milioane euro, în condiţiile în care alocarea financiară disponibilă este de aproape 200 milioane euro din Fondul European de Dezvoltare Regională. Din aceste proiecte depuse pentru solicitarea de granturi, am contractat sau sunt în proces de contractare aproape o treime, a căror valoare totală cumulată este de peste 280 milioane euro. Pentru acest instrument financiar, primul pe care îl lansăm la nivelul Regiunii de dezvoltare Centru, este de aşteptat, datorită efectului de levier generat de garanţii, ca sprijinul să fie extins la mai mult de 200 de întreprinderi. Conform Acordului de finanţare semnat acum, FNGCIMM urmează să selecteze Intermediarii financiari interesaţi, în mod transparent, pe baza unui set de criterii comunicat într-o Cerere de exprimare a interesului şi va semna acorduri operaţionale cu fiecare dintre cei calificaţi”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.

Sursa citată concluzionează:

„Instrumentul financiar combinat cu grant într-o operaţiune unică, care urmează să fie acoperit din alocarea PR Centru 2021-2027, este disponibil beneficiarilor finali de la momentul operaţionalizării sale până la data de 31.12.2029. Subvenţia de capital, care este legată de suma plătită până la data limită, poate fi acordată şi ulterior acestei date”.