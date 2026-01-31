Notiţele preliminare ale lui Jeffrey Epstein sugerează presupuse infecţii şi relaţii extraconjugale ale lui Bill Gates

Publicarea masivă a dosarelor legate de Jeffrey Epstein de către Departamentul de Justiţie al SUA (DOJ) a reaprins discuţiile despre relaţiile fostului finanţator controversat cu diverse personalităţi, inclusiv Bill Gates, transmite Economic Times.

Documentele, făcute publice pe 30 ianuarie 2026, cuprind aproximativ 3 milioane de pagini, inclusiv imagini şi videoclipuri, conform raportului Economic Times.

Schiţele preliminare ale lui Epstein sugerează că Bill Gates ar fi fost infectat cu boli cu transmitere sexuală şi ar fi avut relaţii extraconjugale. Unele note indică faptul că Gates ar fi căutat antibiotice pentru a ascunde situaţia faţă de Melinda French Gates, în timp ce Epstein ar fi facilitat „întâlniri ilicite” şi procurarea de droguri, se arată în documentele citate de Economic Times.

Este important de menţionat că aceste documente par să fie notiţe personale ale lui Epstein, redactate pentru sine însuşi, şi nu corespondenţă oficială sau declaraţii ale lui Gates, subliniază sursa.

Reprezentanţii lui Bill Gates resping acuzaţiile. Un purtător de cuvânt a declarat pentru Economic Times că afirmaţiile sunt „absolut absurde şi complet false” şi că documentele reflectă eforturile lui Epstein de a-l defăima pe Gates. De asemenea, purtătorul de cuvânt a precizat că menţionarea numelui lui Gates în dosare nu constituie dovadă a vreunei abateri sau a unor fapte ilegale.

Aceasta nu este prima dată când Gates a fost asociat cu Epstein. Gates a recunoscut anterior că s-a întâlnit cu Epstein de mai multe ori după condamnarea acestuia în 2008 pentru solicitarea de acţiuni sexuale asupra minorilor, afirmând că discuţiile au fost legate de filantropie şi nu de relaţii personale sau afaceri, conform Economic Times.