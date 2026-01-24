Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Noua Strategie de Apărare a SUA: „Gata cu idealismul utopic; să vină realismul dur”

Internaţional / 24 ianuarie, 09:44

Pentagonul a publicat noua Strategie de Apărare Naţională, care marchează o schimbare de priorităţi fără precedent, potrivit BBC. În timp ce China este retrogradată din poziţia de ameninţare principală, aliaţii europeni primesc un semnal alarmant: ajutorul militar american va deveni „limitat”, a relatat sursa citată.

Conform BBC, documentul de 34 de pagini, publicat o dată la patru ani, afirmă că securitatea teritoriului SUA şi a emisferei occidentale este acum principala preocupare a Pentagonului - strategia subliniază că Washingtonul a neglijat prea mult timp „interesele concrete” ale cetăţenilor americani în favoarea unor intervenţii globale costisitoare.

Noua doctrină consolidează poziţiile politice adoptate de administraţia Trump şi marchează o ruptură de „strategiile grandioase” ale perioadei post-Război Rece, a transmis sursa amintită. Experţii în securitate citaţi de presa internaţională consideră acest document cea mai profundă resetare a politicii externe a SUA din ultimii 80 de ani. „Gata cu idealismul utopic; să vină realismul dur”, se afirmă în document.

Pentagonul se va concentra pe garantarea accesului militar şi comercial în zone strategice precum Canalul Panama, Golful Americii şi Groenlanda, aceasta din urmă fiind considerată vitală pentru securitatea arctică a SUA, a relatat BBC.

Schimbarea este radicală faţă de Strategia din 2022, care numea China „ameninţarea principală”, sau cea din 2018, care descria Rusia şi China drept „provocări centrale”, a amintit agenţia de presă. În 2026, relaţia cu Beijingul este abordată prin „forţă, nu prin confruntare”, obiectivul fiind stabilitatea, nu „strangularea sau umilierea” puterii asiatice, conform sursei citate.

O altă schimbare este aceea că Taiwanul nu mai este menţionat explicit în acest document, deşi SUA îşi menţin opoziţia faţă de dominarea aliaţilor lor de către orice altă putere, potrivit BBC. Cu toate acestea, documentul precizează că SUA urmăresc să „împiedice pe oricine, inclusiv China, să ne domine pe noi sau pe aliaţii noştri”.

Documentul cere o „împărţire a sarcinilor” mult mai drastică. Pentagonul susţine că partenerii externi s-au „mulţumit” prea mult timp să lase Washingtonul să le subvenţioneze securitatea, a informat sursa citată. Deşi textul respinge eticheta de „izolaţionism”, acesta defineşte noua direcţie drept o abordare „concentrată şi pragmatică”.

Limbajul este tranşant: SUA refuză să mai confunde propriile interese cu cele ale restului lumii: „O ameninţare la adresa unei persoane aflate la jumătatea distanţei în jurul globului nu este egală cu o ameninţare la adresa unui american”, se precizează în document.

În schimb, a mai transmis BBC, se afirmă că aliaţii, în special cei din Europa, „vor prelua conducerea împotriva ameninţărilor care sunt mai puţin grave pentru noi, dar mai grave pentru ei”.

În această nouă ierarhie, Rusia este descrisă ca o „ameninţare persistentă, dar gestionabilă” pentru membrii estici ai NATO - deşi Moscova a lansat invazia asupra Ucrainei în urmă cu aproape patru ani, Pentagonul consideră acum că descurajarea Kremlinului este, în primul rând, o sarcină europeană, a mai relatat BBC.

Aceeaşi logică se aplică şi în Peninsula Coreeană. Strategia subliniază un rol „mai limitat” al SUA în regiune, argumentând că Coreea de Sud este acum „capabilă să-şi asume responsabilitatea principală” pentru descurajarea regimului de la Phenian.

Reorientarea radicală a Washingtonului către propria securitate teritorială în detrimentul angajamentelor globale a dominat discuţiile de la Forumul Economic Mondial de la Davos din această săptămână. Mark Carney, prim-ministrul Canadei, a lansat un avertisment ferm, declarând că „vechea ordine mondială nu se va mai întoarce” şi a îndemnat puterile medii, precum Canada, Coreea de Sud şi Australia, să îşi unească forţele pentru a face faţă noii realităţi geopolitice, a mai informat BBC.

