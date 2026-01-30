Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Noua Zeelandă nu se va alătură "Consiliului pentru Pace" al lui Trump

T.B.
Internaţional / 30 ianuarie, 07:49

Noua Zeelandă nu se va alătură "Consiliului pentru Pace" al lui Trump

Noua Zeelandă a respins vineri invitaţia preşedintelui american lui Donald Trump de a participa la "Consiliul pentru Pace", alăturându-se listei scurte a ţărilor care au refuzat propunerea, relatează AFP.

„Noua Zeelandă nu se va alătura Consiliului în forma sa actuală, dar va continua să urmărească situaţia”, a declarat ministrul de externe Winston Peters într-un comunicat, potrivit AFP.

„O serie de state, în special din regiune, s-au angajat să contribuie la activitatea Consiliului privind Gaza, iar Noua Zeelandă nu ar adăuga o valoare semnificativă în acest sens”, a adăugat el, conform AFP.

Numeroase ţări şi-au exprimat rezervele cu privire la Consiliul creat de preşedintele american, dar doar câteva, inclusiv Franţa, Norvegia şi Croaţia, au refuzat în mod explicit invitaţia, notează AFP.

În acelaşi timp, Wellingtonul şi-a reiterat angajamentul faţă de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), relatează AFP.

„Ne imaginăm un rol pentru Consiliul pentru Pace în Gaza, care urmează să fie îndeplinit în conformitate cu Rezoluţia 2803 a Consiliului de Securitate al ONU”, a afirmat Peters, citat de AFP.

„În calitate de fondator important şi susţinător de lungă durată al Organizaţiei Naţiunilor Unite, este important ca activitatea Consiliului să fie complementară şi în concordanţă cu Carta ONU”, a subliniat el, potrivit AFP.

Lansat săptămâna trecută de Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, „Consiliul pentru Pace” a făcut iniţial parte din planul american de a pune capăt războiului din teritoriul palestinian Fâşia Gaza, arată AFP.

Dar ambiţiile sale de a rezolva conflicte în întreaga lume sunt în realitate mult mai vaste, ceea ce, potrivit criticilor săi, îl face o organizaţie rivală Naţiunilor Unite, relatează AFP.

