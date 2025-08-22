Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Novo Nordisk se pregăteşte de concedieri

T.B.
22 august

Novo Nordisk se pregăteşte de concedieri

Boomul vânzărilor medicamentului pentru slăbit Wegovy a determinat compania daneză Novo Nordisk să îşi dubleze aproape numărul de angajaţi în ultimii cinci ani, dar încetinirea creşterii şi presiunea concurenţială aduc acum perspectiva unor concedieri, transmite Reuters.

Între 2019 şi 2024, personalul Novo a crescut de la circa 43.000 la 77.000 de angajaţi, o rată de expansiune mult mai rapidă decât rivala Eli Lilly. Costurile salariale aproape s-au dublat, ajungând la 9,9 miliarde dolari anul trecut, în timp ce marja brută a companiei a coborât în trimestrul al doilea din 2025 la cel mai redus nivel din ultimii doi ani şi jumătate, conform sursei.

Piaţa a penalizat aceste evoluţii: capitalizarea bursieră a Novo s-a redus cu 490 de miliarde dolari faţă de maximul istoric de anul trecut, când era cea mai valoroasă companie din Europa.

Noul CEO, Maziar Mike Doustdar, instalat pe 7 august, a anunţat deja o îngheţare globală a angajărilor pentru posturi neesenţiale şi a avertizat că toate costurile, inclusiv salariile, vor fi analizate.

Analiştii anticipează că primele reduceri ar putea viza divizia de vânzări, mai ales după ce Novo a semnalat că va deprioritiza comercializarea Rybelsus, un tratament pentru diabet de tip 2 ale cărui vânzări au scăzut, fiind depăşite de Ozempic şi Wegovy. Extinderea rapidă a echipelor de vânzări pentru Wegovy a generat costuri ridicate şi suprapuneri în activitatea cu medicii, spun foşti angajaţi, relatează sursa citată.

Compania ar putea viza şi funcţiile administrative sau de comunicare pentru reducerea costurilor, având în vedere că tăierile în producţie sau în vânzări ar putea afecta cota de piaţă. În paralel, Novo a investit miliarde în extinderea fabricilor din Danemarca şi SUA, iar aproape jumătate din noile angajări din ultimul an au fost în producţie.

”Novo a angajat atât de rapid încât a devenit dificil de înţeles cine ce face în organizaţie. Există limite privind numărul de oameni pe care îi poţi integra şi menţine eficienţa,” a comentat Simon Birkso Larsen, consultant farmaceutic din Copenhaga.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.08.2025, 09:27)

    Trebuie sa puna bani deoparte si pentru procesele colective care vin.

