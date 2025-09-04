Nuclearelectrica a respins Acordul pentru SMR-urile de la Doiceşti

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) Nuclearelectrica (SNN) din 3 septembrie 2025 a adus o decizie surprinzătoare: proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti rămâne blocat, după ce Acordul Acţionarilor (SHA) nu a fost aprobat. Documentul ar fi urmat să fie semnat între Nuclearelectrica, Nova Power & Gas SRL şi DSPE Beta Private Equity Fund, însă majoritatea covârşitoare a voturilor exprimate au fost abţineri, transmite DC Business, de la care menţionăm următoarele.

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti, 250,4 milioane de voturi - adică peste 90% din total - au fost abţineri, în timp ce doar 13,8 milioane de voturi au fost „pentru” şi 13,2 milioane „împotrivă”. Practic, acţionarii nu au dorit să se pronunţe, iar lipsa cvorumului decizional a blocat avansarea proiectului. Situaţia s-a repetat şi la alte două puncte conexe: mandatarea conducerii executive a SNN să semneze acordul şi mandatarea reprezentantului SNN în AGEA Ropower Nuclear SA pentru formalităţile legate de structura acţionariatului.

Decizia vine într-un moment în care alte proiecte strategice nucleare au primit undă verde fără probleme. Acţionarii Nuclearelectrica au aprobat contractarea unei finanţări de 540 milioane de euro de la un sindicat bancar condus de J.P. Morgan pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Cernavodă, care va intra într-un proces complex de modernizare şi va fi oprit timp de doi ani. Investiţia este esenţială pentru ca unitatea, pusă în funcţiune în 1996, să mai poată produce energie încă trei decenii după repornire.

În paralel, s-a aprobat şi acordarea de către SNN a unei garanţii pentru un împrumut de 80 de milioane de euro luat de Energonuclear SA, compania de proiect a Unităţilor 3 şi 4 de la Cernavodă, precum şi semnarea contractului de servicii cu Framatome GmbH pentru dezvoltarea proiectului IRIS - producerea de radioizotopi medicali la CNE Cernavodă.

Blocajul proiectului SMR de la Doiceşti ridică semne de întrebare cu privire la viitorul capacităţilor nucleare în România. Ţara se confruntă deja cu o criză de producţie de energie electrică în bandă, pe fondul reducerii drastice a producţiei pe cărbune şi gaz din ultimul deceniu. Aproximativ 22% din consumul naţional este acoperit astăzi din importuri, ceea ce lasă sistemul vulnerabil în faţa fluctuaţiilor de preţ de pe pieţele externe.

În acelaşi timp, Bruxelles-ul cere României să crească exporturile de energie electrică în conformitate cu regulile pieţei unice europene. Această solicitare vine într-un moment paradoxal: în timp ce România importă masiv pentru a-şi acoperi consumul intern, Uniunea Europeană presează pentru o mai mare integrare şi transferuri transfrontaliere de energie.

Din 1 august 2025, plafonarea preţurilor la energie a fost eliminată, ceea ce înseamnă că facturile consumatorilor sunt acum direct influenţate de preţurile din piaţă. În lipsa unor capacităţi interne suficiente de producţie în bandă, riscul de scumpiri suplimentare devine tot mai mare, iar presiunea asupra consumatorilor casnici şi industriali se accentuează.

În acest context, decizia acţionarilor de a nu avansa proiectul SMR de la Doiceşti pare şi mai greu de înţeles. Reactoarele modulare mici ar fi adus nu doar diversificarea mixului energetic, ci şi o tehnologie nouă, flexibilă, cu potenţial de a asigura energie stabilă pe termen lung.

Rămâne de văzut dacă abţinerile masive de la vot au fost rezultatul unei lipse de consens între acţionari, al incertitudinilor legate de finanţare sau al altor factori strategici. Cert este că România are nevoie urgentă de noi capacităţi energetice, iar întârzierea proiectelor majore riscă să menţină dependenţa de importuri şi volatilitatea preţurilor.

Deocamdată, Cernavodă rămâne în centrul atenţiei, cu investiţii majore în retehnologizarea Unităţii 1 şi pregătirea Unităţilor 3 şi 4. Însă fără avansarea proiectului SMR de la Doiceşti, România ratează o şansă de a intra mai rapid în noua eră a energiei nucleare modulare, care promite să fie mai sigură, mai flexibilă şi mai adaptată nevoilor economiei moderne.