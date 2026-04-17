Nuclearelectrica şi Universitatea Valahia înfiinţează programul de masterat "Tehnologii avansate pentru industria nucleară"

S.B.
Piaţa de Capital / 17 aprilie, 15:05

Nuclearelectrica, în parteneriat cu Universitatea Valahia din Târgovişte, a lansat un nou program de masterat în cadrul domeniului ingineriei energetice, intitulat „Tehnologii avansate pentru industria nucleară”, care va fi disponibil începând cu anul universitar 2026-2027.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de companie, programul va avea un total de 120 de credite transferabile şi va fi predat în limba engleză.

Iniţiativa urmăreşte pregătirea de specialişti în domeniul tehnologiilor nucleare de ultimă generaţie, inclusiv în zona reactoarelor modulare mici, oferind un cadru educaţional aplicat care să susţină, pe termen mediu şi lung, implementarea şi operarea acestor soluţii tehnologice.

Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doiceşti contribuie la crearea unei baze solide pentru formarea de noi experţi în domeniul energiei nucleare, consolidând poziţia României într-un sector strategic la nivel european şi global, în contextul utilizării comerciale a tehnologiilor nucleare avansate şi al obţinerii de economii de scară.

„Am conceput acest program pentru tinerii interesaţi de un domeniu esenţial pentru viitor. Industria nucleară înseamnă tehnologie de vârf, proiecte concrete şi un impact direct pozitiv asupra mediului şi societăţii. Este un mediu în care învăţarea continuă este esenţială, iar colaborarea cu profesionişti pasionaţi oferă oportunitatea de a contribui la dezvoltarea uneia dintre cele mai curate surse de energie disponibile în prezent. Ne adresăm tinerilor care au gândire analitică, capacitate de rezolvare a problemelor şi dorinţa de a face parte dintr-un sector de elită. Viitorul energiei depinde de oameni curioşi, ambiţioşi şi bine pregătiţi. Dincolo de componenta tehnologică, există şi satisfacţia de a contribui la echilibrul dintre dezvoltare şi protecţia mediului, într-un domeniu care inspiră respect, rigoare şi pasiune la nivel global”, a declarat directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiţă.

Compania îşi fundamentează strategia de resurse umane pe identificarea, formarea, retenţia şi specializarea personalului, considerând acest aspect esenţial şi strâns legat de planurile sale investiţionale.

„În ultimii doi ani, am dezvoltat sau reînnoit parteneriate cu zece universităţi din România, unde organizăm evenimente şi workshopuri tematice susţinute de specialiştii noştri. Programele de masterat dedicate industriei nucleare, inclusiv cel realizat împreună cu Universitatea Valahia din Târgovişte, vizează aprofundarea cunoştinţelor dincolo de nivelul studiilor de licenţă. Ca operator nuclear cu experienţă şi rezultate recunoscute internaţional, ştim că resursa umană este la fel de importantă ca tehnologia. Împreună, acestea garantează standarde ridicate de securitate nucleară, iar noi vom continua să investim strategic în dezvoltarea acestui capital uman încă de la început”, a adăugat Cosmin Ghiţă.

Nuclearelectrica îşi va menţine implicarea activă în dezvoltarea competenţelor profesionale prin extinderea parteneriatelor cu instituţii de învăţământ, lansarea unor noi programe educaţionale, participarea la evenimente de orientare în carieră şi continuarea iniţiativelor precum burse, internshipuri şi stagii de practică.

Opinia Cititorului ( 3 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 17.04.2026, 15:15)

    studenții noștri au plecat în Olanda !

    noi am rămas cu nepalezii și repetenți precum Moșteanu ! 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 17.04.2026, 15:22)

      si cu tine!

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de vali von vajelie în data de 17.04.2026, 15:43)

      Nici macar cu el. Ca e rezistent fiscal in Estlandia.

      El doar polueaza aerul, apele si solul din Romania. Si societatea in ansamblul sau. 

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

