Nvidia discută cu SUA pentru a vinde un nou cip avansat în China

Nvidia poartă negocieri cu guvernul american pentru a putea livra un nou cip avansat în China, a declarat vineri directorul general Jensen Huang, citat de CNBC.

Potrivit Reuters, compania dezvoltă un procesor de inteligenţă artificială pentru centre de date, denumit B30A, care ar fi mai puternic decât H20, singurul cip pe care Nvidia are permisiunea să îl comercializeze în prezent pe piaţa chineză, potrivit sursei.

”Un nou produs pentru centrele de date AI din China, succesorul H20, nu este o decizie care ne aparţine nouă. Totul depinde de guvernul Statelor Unite, iar noi suntem în dialog cu ei. Dar este prea devreme pentru a şti rezultatul”, a spus Huang în timpul unei vizite în Taiwanm, relatează sursa citată.

Poziţia Nvidia în China a devenit complicată: după ce Washingtonul a restricţionat exportul cipului H20, compania a obţinut recent permisiunea de a-l vinde din nou, în schimbul cedării a 15% din vânzările sale către guvernul american.

Între timp, autorităţile de la Beijing au ridicat semne de întrebare privind potenţiale vulnerabilităţi de securitate ale cipurilor, îndemnând companiile locale să evite utilizarea produselor Nvidia.

Huang a insistat că tehnologia americană ar trebui să rămână prezentă pe piaţa chineză, pentru a preveni ca rivali precum Huawei să umple golul.

Totuşi, tensiunile comerciale şi restricţiile reciproce continuă să afecteze afacerile Nvidia, iar presa americană relatează că firma a cerut unor furnizori să oprească producţia unor componente pentru H20.