Nvidia: Rezultate financiare peste aşteptări în T2 şi previziuni optimiste pentru T3

Nvidia a raportat rezultate financiare peste aşteptări pentru trimestrul al doilea, susţinute de cererea puternică pentru cipurile sale de inteligenţă artificială, transmite CNBC, de la care precizăm următoarele.

Compania a anunţat venituri de 46,74 miliarde de dolari, peste estimările de 46,06 miliarde de dolari compilate de LSEG, confirmând trendul de creştere accelerată în zona centrelor de date.

Profitul net a urcat cu 59%, la 25,78 miliarde de dolari, echivalentul a 1,05 dolari pe acţiune diluată, faţă de 16,6 miliarde de dolari, sau 67 de cenţi pe acţiune, în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Pentru trimestrul al treilea, Nvidia estimează venituri de 54 miliarde de dolari, plus sau minus 2%, peste prognoza medie a analiştilor de 53,14 miliarde de dolari.

Compania a subliniat că divizia de centre de date rămâne motorul principal al expansiunii, în contextul construirii accelerate de infrastructură pentru aplicaţiile de inteligenţă artificială generativă.

Acţiunile Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume după capitalizare bursieră, au scăzut cu 5% în tranzacţiile extinse de miercuri, în pofida rezultatelor financiare solide. De la începutul anului 2025, titlurile Nvidia au câştigat însă peste o treime din valoare, depăşind avansul de aproape 10% înregistrat de indicele de referinţă S&P 500.

Cererea pentru cipurile avansate Nvidia, capabile să proceseze rapid volume uriaşe de date necesare aplicaţiilor de inteligenţă artificială generativă, rămâne în creştere accelerată, pe fondul competiţiei dintre companii pentru dominarea noii tehnologii.

Giganţii din Big Tech, inclusiv Meta Platforms şi Microsoft, investesc masiv pentru a-şi consolida ambiţiile în AI, iar Nvidia apare drept cel mai mare beneficiar, o parte semnificativă a acestor cheltuieli fiind direcţionată către cipurile sale.