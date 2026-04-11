NYT: Iranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz deoarece nu mai găseşte minele amplasate

ranul nu a reuşit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz pentru un trafic maritim mai intens, întrucât nu poate identifica toate minele pe care le-a plasat şi nici nu dispune de capacitatea tehnică de a le elimina, potrivit unor oficiali americani citaţi de The New York Times.

Conform sursei citate, această limitare explică, în parte, dificultatea Teheranului de a răspunde rapid solicitărilor administraţiei conduse de Donald Trump privind reluarea circulaţiei navelor prin acest coridor strategic. Problema complică suplimentar negocierile aflate în desfăşurare în Pakistan, unde o delegaţie americană condusă de vicepreşedintele JD Vance discută cu oficiali iranieni, redeschiderea strâmtorii fiind un punct central pe agendă.

Potrivit surselor citate, Iranul a minat strâmtoarea luna trecută folosind ambarcaţiuni de mici dimensiuni, la scurt timp după izbucnirea conflictului cu Statele Unite şi Israel. Amplasarea minelor, coroborată cu ameninţările privind atacuri cu drone şi rachete, a redus drastic traficul de petroliere şi nave comerciale, contribuind la creşterea preţurilor globale la energie şi oferind Teheranului un avantaj strategic.

Autorităţile iraniene au menţinut deschis doar un culoar restrâns de navigaţie, accesibil în principal navelor care achită taxe de tranzit. Garda Revoluţiei a avertizat că există riscul coliziunilor cu minele marine, iar presa apropiată regimului a publicat hărţi cu rutele considerate sigure.

Oficialii americani susţin însă că aceste culoare sunt limitate deoarece minarea a fost realizată haotic. În unele cazuri, poziţia minelor nu ar fi fost înregistrată, iar în altele dispozitivele s-ar fi deplasat în apă, ceea ce îngreunează localizarea lor. În plus, operaţiunile de deminare sunt, în mod inerent, mult mai complexe decât amplasarea minelor, iar nici Iranul, nici Statele Unite nu dispun de capacităţi rapide şi extinse pentru curăţarea completă a zonei.

Într-o postare recentă, Donald Trump a condiţionat armistiţiul de două săptămâni de „deschiderea completă, imediată şi sigură” a Strâmtorii Ormuz. La rândul său, ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că reluarea traficului va avea loc „ţinând cont de limitările tehnice”, formulare pe care oficialii americani o interpretează ca o recunoaştere implicită a dificultăţii de a elimina minele.

În paralel, armata americană a continuat să vizeze infrastructura navală iraniană, însă capacitatea Teheranului de a utiliza numeroase ambarcaţiuni mici pentru operaţiuni asimetrice rămâne un obstacol major. Statele Unite nu au o imagine completă asupra numărului şi poziţiei minelor, ceea ce sporeşte incertitudinea privind securitatea navigaţiei.

Sâmbătă, în timp ce negocierile de la Islamabad erau în desfăşurare, Donald Trump a anunţat că SUA au început operaţiuni de deminare în strâmtoare, descriindu-le drept „un gest de bunăvoinţă” faţă de economia globală. Liderul de la Casa Albă a susţinut că navele iraniene implicate în minare au fost distruse şi că ameninţarea rămasă este reprezentată în principal de minele deja plasate.

Trump a reiterat, totodată, criticile la adresa aliaţilor internaţionali, afirmând că Statele Unite intervin pentru a securiza o rută vitală inclusiv pentru economii majore precum China, Japonia sau statele europene, în timp ce petroliere din mai multe ţări s-ar îndrepta către SUA pentru aprovizionare.