O nouă lună, descoperită de telescopul James Webb

O.D.
Ziarul BURSA #Internaţional / 21 august

O nouă lună, descoperită de telescopul James Webb

Telescopul spaţial James Webb a identificat o nouă lună a planetei Uranus, crescând la 29 numărul sateliţilor cunoscuţi ai gigantului îngheţat. Obiectul, denumit provizoriu S/2025 U1, are un diametru de doar 10 kilometri şi este a patra lună descoperită de la distanţă în jurul acestei planete. Confirmarea denumirii urmează să fie validată de Uniunea Astronomică Internaţională (IAU).

Mai mică decât putea vedea Voyager 2

Potrivit expertei Maryame El Moutamid, de la Southwest Research Institute (SUA), descoperirea este remarcabilă, mai ales pentru că „nici măcar Voyager 2, în zborul său istoric de acum aproape 40 de ani, nu a putut-o observa”. Cu un diametru atât de mic, luna ar fi fost practic invizibilă pentru misiunile anterioare sau pentru telescoapele terestre.

Un sistem complex şi haotic

NASA a precizat că nicio altă planetă din sistemul solar nu are atât de multe luni mici ca Uranus. Dincolo de numărul impresionant, aceste corpuri interacţionează cu inelele planetei într-un mod care sugerează „o istorie haotică”, după cum afirmă Matthew Tiscareno de la Seti Institute. Potrivit lui, Uranus se află la limita dintre un sistem clasic de inele şi unul de sateliţi, ceea ce face ca studiul său să fie deosebit de interesant pentru astronomi.

Caracteristicile noii luni

Noua lună se află la circa 56.000 km de centrul lui Uranus şi urmează o orbită aproape circulară, ceea ce indică faptul că s-ar fi putut forma chiar în zona actuală. Este a paisprezecea şi cea mai mică dintre lunile interne, grup care include sateliţi cunoscuţi precum Miranda, Ariel, Umbriel, Titania şi Oberon, denumiţi după personaje din literatura lui Shakespeare şi Alexander Pope.

De la Voyager la James Webb: o frontieră care se extinde

Descoperirea este o continuare a moştenirii lăsate de Voyager 2, care pe 24 ianuarie 1986 a survolat Uranus, oferind primele imagini detaliate ale acestei planete misterioase. Aproape patru decenii mai târziu, telescopul James Webb deschide o nouă etapă în explorarea sistemului solar exterior, aducând informaţii esenţiale despre lumea îngheţată şi sateliţii săi enigmatici.

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

Cotaţii Emitenţi BVB

Cotaţii fonduri mutuale

Video

adb