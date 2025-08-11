Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
O rachetă Falcon 9 lansează sateliţi Amazon în cea de-a 100-a misiune SpaceX din acest an

T.B.
Internaţional / 11 august, 09:31

O rachetă Falcon 9 lansează sateliţi Amazon în cea de-a 100-a misiune SpaceX din acest an

Compania SpaceX lansează luni cea de-a 100-a misiune a anului, misiune în care o rachetă Falcon 9 transportă pe orbită 24 de sateliţi pentru internet în cadrul Proiectului Kuiper al companiei Amazon, transmite Space.com.

Lansarea este programată de la centrul spaţial Cape Canaveral, din Florida, la ora 12:35 GMT şi dispune de o fereastră de doar 27 de minute, potrivit sursei citate.

Această misiune a fost amânată de două ori, sâmbătă şi duminică, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.

Lansarea de luni va fi şi cea de-a 97-a misiune a unei rachete Falcon 9 din acest an. Celelalte 3 misiuni desfăşurate de SpaceX în 2025 sunt zboruri suborbitale de încercare ale navetei spaţiale Starship, uriaşul vehicul reutilizabil pe care compania îl dezvoltă pentru a trimite oameni pe Marte, relatează sursa.

Compania SpaceX foloseşte şi o a treia rachetă, Falcon Heavy, care însă nu a mai fost lansată din octombrie 2024, când a trimis sonda Europa CLipper, aparţinând NASA, spre sistemul de sateliţi al planetei Jupiter.

Dacă SpaceX va menţine ritmul actual al lansărilor, va depăşi 160 de misiuni în acest an şi îşi va doborî propriul record de 138 de lansări într-un singur an, ce a fost stabilit în 2024, consacrând această companie drept cel mai prolific actor spaţial din istorie, statal sau nonstatal.

Peste 70% dintre lansările de rachete Falcon 9 din acest an au fost dedicate dezvoltării reţelei de sateliţi Starlink, constelaţia SpaceX pentru internet de mare viteză aflată pe orbita joasă a Pământului. În prezent, constelaţia Starlink este formată din peste 8.100 de sateliţi operaţionali şi este în continuă creştere.

Proiectul Kuiper, vesiunea companiei Amazon pentru reţeaua Starlink, se află încă în stadiile incipiente de implementare. Lansarea de luni este cea de-a 4-a în cadrul Proiectului Kuiper şi va duce numărul de sateliţi Amazon aflaţi pe orbită la 102.

În cele din urmă, reţeua Kuiper va avea peste 3.200 de sateliţi care vor fi transportaţi pe orbită în peste 80 de lansări desfăşurate în următorii ani. În afara rachetei Falcon 9, Amazon a încheiat contracte de lansare şi cu Arianespace, pentru racheta Ariane 6, cu Blue Origin (racheta New Glenn) şi cu United Launch Alliance (rachetele Atlas V şi Vulcan Centaur).

Conform programului misiunii, prima treaptă a rachetei Falcon 9 va ateriza controlat la aproximativ 8 minute şi 30 de secunde după lansare, pe platforma dronă "A Shortfall of Gravitas", aparţinând SpaceX, aflată în Atlantic, în apropierea coastelor Floridei.

Această misiune va fi prima pentru acest booster reutilizabil. Cel mai folosit booster al unei rachete Falcon 9 a adunat deja 29 de misiuni.

Treapta superioară a rachetei Falcon 9 va continua să transporte cei 24 de sateliţi Project Kuiper până pe orbită. Aceştia urmează să fie eliberaţi la intervale de 7 minute şi 30 de secunde, la aproximativ 56 de minute după lansare, dacă totul va decurge conform planului.

