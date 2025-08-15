"Oamenii comandă online mai mult decât în anii anteriori”

Oamenii comandă mai mult decât în anii anteriori, având în vedere dezvoltarea continuă a comerţului online şi schimbările din comportamentul de cumpărare, ne-a spus, în cadrul unui interviu, Alexandr Jeleascov, Managing Director la Packeta Romania. Potrivit acestuia, consumatorii sunt din ce în ce mai atraşi de facilităţile oferite de livrările rapide şi flexibile, iar serviciile Packeta sunt aliniate cu aceste aşteptări. În perioada post-pandemică, livrările prin curier au crescut considerabil, iar cerinţele pentru livrări cross-border sunt în continuă creştere, pe măsură ce consumatorii îşi diversifică sursele de achiziţii online, subliniază domnia sa.

Reporter: Ultimul an a fost unul foarte complicat, atât din punct de vedere politic, cât şi economic. Cum aţi simţit această perioadă?

Alexandr Jeleascov: Într-adevăr, anul trecut a fost marcat de incertitudine politică şi economică, dar noi, Packeta Romania, am reuşit să menţinem o direcţie stabilă. Mediul de afaceri din România a fost influenţat de aceste turbulenţe, dar am continuat să ne concentrăm pe consolidarea reţelei de puncte pick-up şi pe extinderea serviciilor de livrare rapidă şi eficientă. Chiar şi în condiţii de incertitudine, am reuşit să ne adaptăm rapid şi să rămânem aproape de clienţii noştri, oferindu-le servicii fiabile.

Reporter: În actualele condiţii macroeconomice, politice, dar şi sociale, ce perspective consideraţi că are sectorul curieratului şi ce estimări aveţi pentru compania pe care o conduceţi?

Alexandr Jeleascov: Sectorul curieratului, în special în domeniul livrărilor de eCommerce, rămâne unul dintre cele mai dinamice şi în expansiune. În ciuda provocărilor economice, consumatorii continuă să aprecieze serviciile rapide şi convenabile. Packeta Romania vede o creştere semnificativă a cererii, în special pentru livrările cross-border.

Estimăm că vom consolida în continuare reţeaua de puncte pick-up, oferind o acoperire tot mai extinsă şi accesibilă. În paralel, ne aşteptăm ca livrările internaţionale să devină un segment tot mai relevant, susţinut de preferinţele clienţilor pentru soluţii logistice rapide.

Reporter: Care consideraţi că sunt provocările şi oportunităţile momentului?

Alexandr Jeleascov: Provocările sunt legate în principal de fluctuaţiile economice, creşterea costurilor operaţionale şi presiunea asupra preţurilor de livrare. Totodată, reglementările şi schimbările legislative pot influenţa modul în care furnizăm servicii, mai ales pe pieţele internaţionale.

În schimb, oportunităţile sunt semnificative, în special în zona livrărilor cross-border. Creşterea comerţului online şi a cerinţei de servicii rapide şi convenabile de livrare internaţională creează un context favorabil pentru expansiunea reţelei noastre de puncte pick-up şi îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţii din afaceri.

Reporter: Ce rol are Inteligenţa Artificială şi evoluţia tehnologiei în dezvoltarea activităţii dumneavoastră?

Alexandr Jeleascov: Inteligenţa Artificială şi tehnologiile avansate joacă un rol important în optimizarea rutei de livrare şi în gestionarea comenzilor cross-border. La Packeta, utilizăm algoritmi pentru a maximiza eficienţa livrărilor, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. În plus, automatizarea proceselor de depozitare şi sortare a coletelor ne permite să reducem timpul de manipulare şi să îmbunătăţim serviciile oferite clienţilor.

Reporter: Cum evoluează segmentul reprezentat de livrările către lockere? În ce procent livrările sunt făcute către lockere şi ce perspective întrevedeţi din acest punct de vedere?

Alexandr Jeleascov: Segmentul livrărilor către lockere este într-o creştere constantă, reflectând interesul tot mai mare al clienţilor pentru această opţiune comodă. Observăm o extindere accelerată a acestui tip de livrare, în special în marile oraşe, datorită parteneriatelor dezvoltate şi preferinţelor tot mai accentuate pentru flexibilitate. Perspectivele sunt foarte bune, având în vedere că lockerele sunt percepute de consumatori ca o soluţie rapidă, convenabilă şi sigură pentru preluarea coletelor. Acestea vor deveni o opţiune tot mai populară în viitor, în special în contextul cerinţei crescute pentru soluţii de livrare contactless.

Reporter: Comandă oamenii mai mult sau mai puţin decât în anii anteriori prin curier?

Alexandr Jeleascov: În general, consumatorii comandă mai mult decât în anii anteriori, având în vedere dezvoltarea continuă a comerţului online şi schimbările din comportamentul de cumpărare. Oamenii sunt din ce în ce mai atraşi de facilităţile oferite de livrările rapide şi flexibile, iar serviciile Packeta sunt aliniate cu aceste aşteptări. În plus, în perioada post-pandemică, livrările prin curier au crescut considerabil, iar cerinţele pentru livrări cross-border sunt în continuă creştere, pe măsură ce consumatorii îşi diversifică sursele de achiziţii online.

Reporter: Cum apreciaţi concurenţa din sector?

Alexandr Jeleascov: Concurenţa în sectorul curieratului este din ce în ce mai intensă, dar considerăm că Packeta Romania se diferenţiază prin abordarea noastră flexibilă şi prin reţeaua extinsă de puncte pick-up. Este important să ţinem cont de nevoile clienţilor şi să le oferim soluţii rapide, convenabile şi accesibile, iar acest lucru este cheia succesului nostru. Pe lângă aceasta, oferirea de servicii cross-border şi integrarea cu platformele internaţionale sunt avantaje strategice care ne permit să rămânem competitivi.

Reporter: Cum vă descurcaţi cu forţa de muncă?

Alexandr Jeleascov: În contextul actual, găsirea unei forţe de muncă calificate este o provocare. Totuşi, Packeta Romania pune accent pe pregătirea continuă a echipei şi pe crearea unui mediu de lucru stimulativ şi motivant. Avem o echipă dedicată şi bine pregătită, care înţelege importanţa serviciilor de calitate şi ne ajută să răspundem provocărilor sectorului curieratului.

Reporter: Cum aţi încheiat anul trecut şi primul trimestru din acest an, din punct de vedere financiar?

Alexandr Jeleascov: În 2024, compania a înregistrat o creştere de 19% a cifrei de afaceri, ajungând la 26 milioane de euro, iar pentru acest an estimează o creştere de 25%, pe fondul dezvoltării continue a serviciilor.

Anul trecut, Packeta România a continuat extinderea reţelei de puncte pick-up, ajungând la 1.031 de puncte proprii, dintr-un total de peste 6.100 de puncte pick-up şi colectare dezvoltate împreună cu partenerii locali.

În 2025, Packeta România va continua să investească în consolidarea reţelei, relocând punctele din zone cu cerere redusă spre cele cu potenţial ridicat şi stabilind noi parteneriate care să îmbunătăţească acoperirea naţională.

În 2024, livrările cross-border operate de Packeta România au crescut cu 22%, susţinute de dezvoltarea infrastructurii logistice şi creşterea cererii pentru livrări internaţionale rapide.

Pentru 2025, compania estimează o creştere de 25% a livrărilor cross-border, accelerată de dezvoltarea pieţelor din Bulgaria, Grecia şi Ungaria.

Reporter: Care sunt problemele cu care vă confruntaţi şi ce măsuri consideraţi că ar fi nevoie să fie luate în domeniu?

Alexandr Jeleascov: Printre principalele probleme se numără creşterea costurilor operaţionale şi incertitudinile legate de reglementările internaţionale. Este important ca autorităţile să sprijine sectorul logistic prin politici favorabile, iar industria să colaboreze pentru a încuraja digitalizarea şi automatizarea proceselor. În plus, în contextul creşterii volumului de livrări, este necesar să investim în continuare în soluţii tehnologice care să asigure un serviciu rapid şi eficient.

Reporter: Simţiţi că urmează o criză economică şi cum vă pregătiţi în acest sens?

Alexandr Jeleascov: Deşi există incertitudini economice la nivel global, Packeta Romania se pregăteşte să facă faţă acestor provocări prin diversificarea serviciilor, optimizarea costurilor şi îmbunătăţirea continuă a eficienţei operaţionale.

Avem un plan de dezvoltare care include consolidarea reţelei de puncte pick-up, ceea ce ne va permite să răspundem mai bine nevoilor clienţilor şi să rămânem competitivi.

Packeta Romania este angajată în oferirea celor mai bune soluţii logistice, având în vedere cerinţele şi aşteptările clienţilor noştri. Continuăm să investim în extinderea reţelei pentru a oferi un serviciu de livrare rapid, eficient şi de încredere. Ne concentrăm pe experienţa clienţilor, iar feedback-ul acestora ne ajută să îmbunătăţim constant serviciile noastre. De asemenea, încurajăm comerţul internaţional prin soluţiile noastre cross-border, care facilitează livrările din orice colţ al lumii, punând la dispoziţie opţiuni flexibile şi rapide.

Reporter: Mulţumesc!