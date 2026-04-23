Oana Gheorgiu: ”Presupusa «vânzare hoţească» a unor pachete de acţiuni ale statului este un fake news”

Presupusa ”vânzare hoţească” a unor pachete de acţiuni ale statului este un fake news construit deliberat pentru a speria oamenii şi pentru a intoxica spaţiul public, a scris astăzi vicepremierul Oana Gheorghiu, pe o reţea de socializare, ca răspuns la afirmaţiile liderului senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care i-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan şi Oana Gheorghiu că vor să vândă pachete de acţiuni de până la zece miliarde de lei ”hoţeşte”, excluzând chiar bursa de valori.

Vicepremierul a scris: ”Când un politician alege deliberat să răspândească panică şi dezinformare într-un moment politic atât de dificil pentru România, problema nu mai este doar una de atac politic. Ea devine o problemă de iresponsabilitate publică.

Ce încearcă astăzi să propage aceşti politicieni despre presupusa «vânzare hoţească» a unor pachete de acţiuni ale statului este un fake news construit deliberat pentru a speria oamenii şi pentru a intoxica spaţiul public.

Nu, nu există nicio decizie de «cadou» făcut unor fonduri «alese din pix». Raportul pus în discuţie este unul complet exploratoriu. Este o propunere care e supusă dezbaterii şi, din respect faţă de cetăţeni şi pentru a fi transparenţi, am decis să publicăm acest material direct pe site-ul Guvernului încă din data de 16 aprilie.

Aşadar, nimic nu se întâmplă secret sau precipitat. Este doar un document de lucru care prezintă opţiuni, nu decizii:

- nu conţine evaluări independente;

- verdictele sunt orientative;

- recomandarea este ca Guvernul să mandateze studii de fezabilitate pentru companiile identificate;

- abia după realizarea studiilor se revine cu recomandare de decizie pentru fiecare caz.

- estimările de venituri sunt prezentate clar ca estimări la preţurile curente de piaţă, nu ca angajamente”.

• ”Nu se propune «ocolirea Bursei»; această interpretare este falsă”

Vicepremierul a subliniat că şi afirmaţia conform căreia se propune ocolirea Bursei reprezintă o interpretare este falsă.

”Raportul complementar prezentat vorbeşte explicit despre companii care ar putea fi eligibile pentru listare parţială la Bursa de Valori Bucureşti, iar comunicarea oficială spune clar că studiile de fezabilitate vor fi comisionate de ministerele tutelare tocmai pentru a analiza aceste opţiuni”, a scris Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a adăugat: ”Nu, mecanismul ABB nu este invenţie obscură sau o fraudă mascată. Accelerated bookbuilding este un mecanism folosit de ani de zile pe pieţele de capital pentru plasamente accelerate către investitori instituţionali; el a fost folosit inclusiv pe companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, de exemplu în tranzacţii cu OMV Petrom prin Fondul Proprietatea.

Un ABB se adresează în mod tipic investitorilor instituţionali, nu unei oferte publice de retail. Dar asta nu înseamnă «furt», «sabotaj» sau «cadou din pix». Înseamnă un mecanism standard de piaţă, folosit pentru pachete mari, cu reguli, intermediari şi preţ stabilit prin cererea din piaţă, nu prin fanteziile unui partid aflat într-o permanentă campanie.

Faptul că unii politicieni decid să transforme proceduri din piaţa de capital în conspiraţii fantasmagorice este o dezamăgire totală în raport cu nişte oameni care pretind că au multă experienţă profesională în spate. Cine vrea să critice o politică publică are tot dreptul să o facă. Dar cine minte cu bună ştiinţă, vorbind despre «escrocherii», «prăduire» şi «avantaje personale» fără fapte şi fără probe nu face opoziţie responsabilă. Face doar propagandă periculoasă.

Fac un apel public la responsabilitate şi decenţă. Ultimul lucru de care România are nevoie astăzi este de ştiri false, care nu fac altceva decât să toarne gaz pe foc şi inflamează societatea folosind narative completamente false”.

• Oana Gheorghiu a prezentat Guvernului, săptămâna trecută, o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat şi vânzarea unor pachete suplimentare din societăţi deja listate

Liderul grupului senatorilor AUR, Petrişor Peiu i-a acuzat, astăzi, pe premierul Ilie Bolojan şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu că, sub acoperirea crizei politice, vor ”să vândă pachete de acţiuni de până la zece miliarde de lei hoţeşte, excluzând chiar şi Bursa de Valori”.

”Până la 10% din Hidroelectrica şi până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanţii, făcând cadou aceste acţiuni unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi”, a scris Peiu pe o reţea de socializare.

Peiu a caracterizat mecanismul plasamentului privat accelerat (Accelerated Book Building - ABB) drept o escrocherie prin care, în loc ca acţiunile să se vândă în mod transparent, la bursă, guvernul vrea să ”să selecteze doar un grup de fonduri de investiţii, alese din pixul Oanei Gheorghiu, cărora sa le vândă acţiunile la un preţ mult mai mic decât cel de piaţă”.

”În plus, prin această escrocherie, guvernul exclude de la cumpărare populaţia României, care nu mai poate participa la acest proces”, a mai scris Peiu.

Totuşi, trebuie menţionat că, plasamentul accelerat privat este o metodă folosită la Bursa de Valori Bucureşti prin care sunt tranzacţionate pachete de dimensiuni mai mari din companii deja listate, principalii cumpărători fiind fondurile de pensii Pilon II, la care contribuie toţi salariaţii din România.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat în şedinţa de guvern de joia trecută o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat. Într-o notă informativă trimise anterior către Guvern, se recomanda, între altele, realizarea unui IPO pentru CEC Bank şi vânzarea de pachete suplimentare din Hidroelectrica şi Romgaz.