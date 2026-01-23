Octav-Andrei Moise, membru al boardului FP, a cumpărat din nou acţiuni ale fondului

Octav-Andrei Moise, membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea (FP), şi fiul său, Thomas Moise, au achiziţionat acţiuni FP în zilele de 20 şi 21 ianuarie ale acestui an, potrivit unui raport al administratorului Franklin Templeton, publicat pe site-ul Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Octav-Andrei Moise a cumpărat 81.301 titluri ale fondului de investiţii, la preţuri de 0,674 lei şi 0,678 lei pe acţiune, în vreme ce Thomas Moise a achiziţionat 35.000 de titluri FP, la preţul unitar de 0,674 lei. Cu câteva zile înainte, Octav-Andrei Moise cumpărase 372.992 de acţiuni FP, în timp ce Matej Rigelnik, preşedintele boardului Fondului Proprietatea, achiziţionase 740.780 de titluri ale emitentului.

Achiziţiile celor doi membri ai boardului FP au fost realizate înainte ca, ieri, să înceapă oferta publică iniţială a Lion Capital, lansată pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a aproape 6% din capitalul social al FP, la preţul unitar de 0,68 lei. După prima zi a operaţiunii de piaţă, fuseseră plasate aproape 3,22 milioane de acţiuni FP în ofertă, echivalentul a 1,68% din totalul titlurilor vizate.

Ieri, acţiunea FP a încheiat sesiunea bursieră în apreciere cu 1,34%, la preţul de 0,68 lei, pe fondul unui volum de 4,15 milioane de acţiuni.

La data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea se vor reuni în cadrul unei adunări generale ordinare şi al unei adunări generale extraordinare, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului, pe o perioadă de patru ani, numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.

Evaluarea bursieră curentă a fondului se ridică la circa 2,18 miliarde de lei, echivalentul unui discount de 7% faţă de activul net de la finele anului trecut, de 2,34 miliarde de lei.