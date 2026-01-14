Olaf Scholz: ”Putin şi-a planificat invazia Ucrainei cu doi ani înainte”

Fostul cancelar german Olaf Scholz a declarat marţi, la Berlin, că preşedintele rus Vladimir Putin şi-a planificat războiul împotriva Ucrainei cu mult înainte de invazia din februarie 2022, conform Agerpres.

„Sunt ferm convins că Putin îşi planificase atacul cu doi ani înainte şi puţine lucruri l-ar fi putut descuraja”, a spus Scholz, prezentând cartea Das Versagen („Eşecul”), o analiză critică a politicii germane faţă de Rusia, scrisă de Katja Gloger şi Georg Mascolo.

Fostul şef al guvernului german a precizat că Rusia ar fi putut obţine garanţii privind neaderarea Ucrainei la NATO şi controlul asupra rachetelor cu rază lungă, fără a declanşa un conflict militar. „Toate acestea ar fi fost posibile fără război şi, cel mai probabil, Ucraina ar fi fost de acord, la fel şi noi. Dar Putin a dorit război”, a adăugat Scholz, conform Agerpres.

El a respins criticile legate de ritmul lent al livrărilor germane de arme către Ucraina, calificându-le drept „ridicole” şi subliniind că discuţia are puţin de-a face cu livrările reale efectuate. Scholz a mai atras atenţia că Berlinul trebuie să-şi coordoneze cu grijă acţiunile cu partenerii săi şi să ia în considerare modul în care Rusia ar putea reacţiona, conform Agerpres.

Cartea semnată de Gloger şi Mascolo susţine că avertismentele repetate privind politica agresivă a lui Putin au fost ignorate, în ciuda speranţelor pentru continuarea cooperării cu Rusia, conform Agerpres.