OMV Petrom a modernizat cinci unităţi educaţionale prin programul „România Eficientă”

S.B.
Piaţa de Capital / 8 aprilie, 14:55

Programul „România Eficientă”, implementat de Energy Policy Group (EPG) şi sprijinit de OMV Petrom cu 15 milioane de euro, a dus la o reducere medie de 60% a consumului de energie în cele cinci unităţi educaţionale modernizate la standard nZEB.

„Educaţia este esenţială în dezvoltarea societăţii, iar eficienţa energetică contribuie la reducerea consumului şi emisiilor. Programul „România Eficientă” le aduce împreună, transformând unităţi educaţionale din România în spaţii mai sigure, moderne şi sustenabile. Suntem bucuroşi să susţinem iniţiative care aduc valoare reală comunităţilor şi contribuie la binele societăţii”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom.

„Sprijinul OMV Petrom a făcut posibilă dezvoltarea şi extinderea programului, prin care promovăm atât eficienţa energetică, cât şi educarea şi informarea comunităţilor. Beneficiile sunt evidente: costuri mai mici, confort sporit şi un mediu mai sigur pentru elevi şi profesori. Aceste rezultate arată că investiţiile în eficienţă şi educaţie sunt investiţii în viitorul societăţii”, a declarat Radu Dudău, director EPG şi coordonator al proiectului.

Cinci clădiri şcolare modernizate la standard nZEB

Din 2019, prin program au fost reabilitate energetic cinci clădiri ale unor unităţi de învăţământ public, oferind anual celor peste 1.000 de beneficiari condiţii moderne şi eficiente energetic:

- Internatul Liceului Tehnologic Elie Radu din Ploieşti

- Şcoala Gimnazială Lilieşti din Băicoi

- Grădiniţa Zig-Zag din Ovidiu

- Atelierele şi laboratoarele Liceului Tehnologic Verneşti

- Internatul Liceului Tehnologic Tudor Vladimirescu din Şimian

Un nou proiect este în desfăşurare: reabilitarea Şcolii nr. 1 din Tuzla.

Lucrările au inclus: termoizolaţie performantă, tâmplărie eficientă energetic, modernizarea sistemelor de încălzire şi ventilaţie, consolidări structurale acolo unde a fost necesar, adaptarea la normele moderne de securitate şi accesibilitate, precum şi instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie verde.

Beneficii observate de beneficiari

Grădiniţa Zig‑Zag (Ovidiu): consumul de energie s-a redus cu aproximativ 60%, facturile au scăzut, confortul interior s-a îmbunătăţit vizibil, iar elevii şi cadrele didactice au devenit mai concentraţi, cu absenteism redus şi comportamente mai responsabile faţă de consumul de energie.

Liceul Tehnologic Verneşti: costurile de încălzire au scăzut, în condiţiile în care centrala şi ventilaţia funcţionează continuu, faţă de doar 6 ore pe zi anterior. Iar elevii şi profesorii au dezvoltat obiceiuri de consum responsabil.

Pe lângă modernizarea clădirilor, România Eficientă a derulat anual campanii de informare şi activităţi educaţionale dedicate copiilor - de la spectacole educative şi workshop‑uri interactive, la acţiuni de conştientizare privind utilizarea responsabilă a energiei - consolidând astfel rolul şcolilor reabilitate ca modele de bune practici în comunităţile lor.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 08.04.2026, 17:02)

    ehh, ce v-am spus eu !

    cînd nu ai rezultate operaționale, adică $$$ pentru acționari, atunci arunci cu PR dinăsta ieftin !

    săptămîna trecută am avut știre cu hydrogen incolor „verde” ! 

    2.  Bla, bla
    (mesaj trimis de Failure în data de 08.04.2026, 19:57)

    5 (cinci)? Glume corporatiste. Pana la sute de mii, cine le modernizeaza? Poate daca vin ceilalti, care le-au ridicat.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Harta noii economii fragmentate

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

