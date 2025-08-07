One United Properties a înregistrat vânzări şi pre-vânzări rezidenţiale de 95,4 milioane de euro, în primul semestru al anului

Dezvoltatorul imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte, One United Properties, a raportat vânzări şi pre-vânzări în valoare de 95,4 milioane de euro, în prima jumătate a anului 2025, conform rezultatelor financiare publicate joi, se arată într-un comunicat de presă.

Aceste rezultate reflectă vânzarea şi pre-vânzarea a 301 apartamente şi unităţi comerciale, precum şi a 332 de locuri de parcare şi alte tipuri de unităţi, conform sursei.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, creşterea cu 20% a preţului mediu pe metru pătrat faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut a fost determinată de mixul de vânzări, care a constat în principal din unităţi aflate în stadii avansate de construcţie, precum One Lake Club şi One High District.

"Cu toate acestea, aproape o treime din totalul vânzărilor a fost generată de One Lake District Faza 2, cea mai accesibilă dezvoltare din portofoliul companiei, cu livrare prevăzută în 2027. În plus faţă de aceste tranzacţii, compania a înregistrat pre-vânzări în valoare de 12,3 milioane de euro către clienţii incipienţi în cadrul proiectelor a căror construcţie nu a început încă, sumă în creştere comparativ cu cele 4,8 milioane de euro din aceeaşi perioadă a anului 2024", notează sursa citată.

La data de 30 iunie 2025, o pondere de 79% dintre unităţile disponibile în curs de dezvoltare şi livrate erau vândute clienţilor finali, iar sumele care urmează să fie încasate în baza contractelor existente cu clienţii sunt estimate să genereze 364,4 milioane de euro, în numerar, suplimentar până în 2027, în timp ce 71 de milioane de euro au fost încasate numai în prima jumătate a anului.

De asemenea, în prima jumătate a acestui an, compania a înregistrat o chirie nominală în valoare totală de 14,2 milioane de euro, în creştere cu 3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Astfel, a închiriat şi pre-închiriat 7.483 mp de spaţii de birouri şi comerciale şi a semnat prelungiri de contracte de închiriere pentru alţi 18.948 mp.

La finele primului semestru din 2025, portofoliul comercial existent al companiei cuprindea peste 144.000 mp de suprafaţă închiriabilă brută, cu o rată de ocupare de 98%. Estimările arată că acest portofoliu va ajunge la 187.000 mp, până la sfârşitul anului 2026, odată cu livrarea One Gallery, One Technology District şi Hotel Mondrian.

În acelaşi timp, dezvoltatorul anunţă finalizarea a 157 de unităţi rezidenţiale în cadrul fazei a doua a dezvoltării One Lake Club, iar în semestrul II se preconizează că va fi înregistrat cel mai mare volum de livrări din istoria companiei.

One United Properties este principalul investitor şi dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din Bucureşti. Compania este tranzacţionată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB: ONE), iar acţiunile sale sunt incluse în mai mulţi indici precum BET, STOXX, MCSI, FTSE, ROTX şi CEEplus.