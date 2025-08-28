One United Properties înregistrează o cifră de afaceri consolidată de 813,2 milioane de lei şi un profit brut de 299,7 milioane de lei în S1 2025

One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidenţiale, de birouri şi mixte de ultimă generaţie din România, anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, că a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri de 813,2 milioane de lei, în creştere cu 16% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, şi un profit brut de 299,7 milioane de lei, un avans de 13%, în timp ce profitul net s-a situat la 248,4 milioane de lei, o majorare cu 9% faţă de primul semestru al anului anterior.

„Creşterea accelerată a veniturilor din segmentul rezidenţial în primul semestru al anului 2025 reprezintă rezultatul direct al activităţii intense de vânzări desfăşurate de echipele noastre în trimestrele anterioare şi al progresului vizibil înregistrat pe şantierele de construcţie. Aceste rezultate reflectă atât cererea constantă din partea clienţilor noştri, cât şi execuţia riguroasă a echipelor de dezvoltare. Cu 79% dintre unităţile rezidenţiale disponibile deja vândute la 30 iunie 2025, beneficiem de o vizibilitate solidă asupra fluxurilor de numerar viitoare şi de o reducere a riscurilor asociate stocului de unităţi disponibile. Acest ciclu, caracterizat printr-un nivel ridicat al pre-vânzărilor şi prin progresul constant al construcţiilor, ne permite să reinvestim capitalul în mod eficient - în dezvoltări rezidenţiale sau comerciale, precum birouri, unităţi hoteliere sau centre comerciale - cu o rentabilitate anuală a capitalurilor proprii de 20% sau mai mult. Este un model pe care îl aplicăm în mod consecvent: utilizăm capitalul generat de activitatea noastră pentru a finanţa creşterea pe termen lung, construind treptat o platformă diversificată, care asigură un echilibru între risc, randament şi amploare”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO al One United Properties.

Potrivit sursei citate:

„Veniturile din segmentul rezidenţial au atins 642,3 milioane de lei în S1 2025, în creştere cu 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, evoluţie determinată de vânzările susţinute din ultimele 12 luni şi de progresul constant al lucrărilor de construcţie. Venitul net din proprietăţi rezidenţiale a crescut cu 25% faţă de S1 2024, ajungând la 231,6 milioane de lei, ca urmare a avansului construcţiei la nivelul întregului portofoliu de dezvoltări. În consecinţă, marja netă a crescut de la 35,3% în S1 2024 la 36,1% în S1 2025, depăşind pragul de 35% vizat de One United Properties pentru acest segment.

Veniturile din chirii, care includ veniturile din segmentul comercial şi serviciile furnizate chiriaşilor, au crescut cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, ajungând la 80,2 milioane de lei în S1 2025, în timp ce venitul net din chirii a urcat cu 2% faţă de S1 2024, până la 52,4 milioane de lei, reflectând stabilitatea portofoliului comercial. În S1 2025, Grupul a închiriat şi pre-închiriat o suprafaţă totală de 26.431 mp de birouri şi spaţii comerciale, din care 7.483 mp reprezintă contracte noi, iar 18.948 mp sunt contracte care au fost prelungite, confirmând atractivitatea portofoliului comercial al One United Properties.

În S1 2025, Grupul a raportat câştiguri în valoare de 85,3 milioane de lei, în scădere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, valoarea înregistrată pentru 2025 reflectând achiziţia terenului pentru One City District, unde Grupul va construi prima dezvoltare adresată segmentului premium accesibil. În anul precedent, Grupul a înregistrat câştiguri de 75,1 milioane de lei din ajustarea valorii juste a investiţiilor imobiliare, reprezentând apartamente pentru închiriere, precum şi din câştigurile aferente One Technology District.

Cheltuielile administrative au scăzut cu 19% în comparaţie cu anul anterior, la 31 de milioane de lei, pe fondul unui program de optimizare a costurilor implementat la nivelul întregului Grup care va continua pe tot parcursul anului, contribuind astfel la îmbunătăţirea rezultatului din activitatea de exploatare, care a crescut în S1 2025 cu 15%, până la 335,8 milioane de lei. Indicatorul loan-to-value brut s-a situat la 28% la 30 iunie 2025, nivel stabil faţă de trimestrul anterior. Datoria netă la finalul lui S1 2025 s-a ridicat la 735,8 milioane de lei, reprezentând doar 13% din totalul activelor, care au atins un nivel record de 5,9 miliarde de lei”.

„În prima jumătate a anului 2025, am continuat să obţinem rezultate operaţionale şi financiare solide, în ciuda unui mediu macroeconomic provocator. Ceea ce contează în acest context este disciplina, iar disciplina noastră este vizibilă în toate aspectele: în modul în care gestionăm simultan şantiere multiple, controlăm costurile şi alocăm capitalul. Am rămas extrem de atenţi la cheltuielile administrative, pe care am reuşit să le reducem cu 19% faţă de anul anterior, fără a compromite capacitatea noastră de execuţie. Coroborată cu o bază solidă de capitaluri proprii, o datorie netă de doar 13% din totalul activelor şi un grad de îndatorare de 28%, această performanţă confirmă rezilienţa unui business construit pe prudenţă financiară şi eficienţă operaţională. Aceste fundamente ne permit să ne păstrăm flexibilitatea pe măsură ce operăm într-o piaţă tot mai complexă”, a adăugat Andrei Diaconescu, co-CEO al One United Properties.

Sursa citată concluzionează:

„În prima jumătate a anului 2025, One United Properties a finalizat 157 de unităţi rezidenţiale în cadrul fazei 2 a dezvoltării One Lake Club, iar în a doua jumătate a anului se preconizează că va fi înregistrat cel mai mare volum de livrări din istoria companiei. La data de 30 iunie 2025, One United Properties avea în construcţie 3.884 de unităţi rezidenţiale, 22.000 mp de spaţii de birouri şi 21.000 mp de spaţii comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare (GDV) cumulată de 1,44 miliarde de euro. Din această sumă, 1,17 miliarde de euro reprezintă GDV în construcţie pentru segmentul rezidenţial. În plus, la 30 iunie 2025, compania deţinea un portofoliu de terenuri cu un GDV estimat la 2,2 miliarde de euro, care corespunde dezvoltării a peste 9.000 de unităţi rezidenţiale viitoare”.