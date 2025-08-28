One United Properties raportează o cifra de afaceri de 813,2 milioane lei în S1 din 2025

One United Properties (BVB: ONE) a înregistrat în primul semestru din 2025 o cifră de afaceri consolidată de 813,2 milioane de lei, în creştere cu 16% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat al companiei. Profitul brut s-a ridicat la 299,7 milioane de lei (+13%), iar profitul net la 248,4 milioane de lei (+9%).

Veniturile din segmentul rezidenţial au totalizat 642,3 milioane de lei, cu 23% peste nivelul anului trecut, pe fondul vânzărilor susţinute şi al progresului construcţiilor. Marja netă a segmentului a urcat la 36,1%, depăşind pragul de 35% vizat de companie. „Cu 79% dintre unităţile rezidenţiale disponibile deja vândute la 30 iunie 2025, beneficiem de o vizibilitate solidă asupra fluxurilor viitoare şi putem reinvesti capitalul în mod eficient”, a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Veniturile din chirii, care includ segmentul comercial şi serviciile pentru chiriaşi, au crescut cu 7% până la 80,2 milioane de lei, în timp ce venitul net din chirii a urcat la 52,4 milioane de lei. În primul semestru, grupul a închiriat şi prelungit contracte pentru 26.431 mp de birouri şi spaţii comerciale.

Cheltuielile administrative s-au redus cu 19%, la 31 milioane de lei, în urma unui program de optimizare a costurilor, ceea ce a susţinut un avans de 15% al rezultatului operaţional, la 335,8 milioane de lei. La 30 iunie 2025, datoria netă reprezenta 13% din totalul activelor de 5,9 miliarde de lei, iar indicatorul loan-to-value brut se situa la 28%. „Disciplina noastră financiară şi operaţională ne permite să rămânem flexibili într-o piaţă complexă”, a subliniat Andrei Diaconescu, co-CEO al companiei.

În prima jumătate a anului, One United Properties a livrat 157 de unităţi rezidenţiale în cadrul fazei a doua a One Lake Club, iar în semestrul doi este aşteptat cel mai mare volum de livrări din istoria grupului. La jumătatea anului, compania avea în construcţie 3.884 de unităţi rezidenţiale, 22.000 mp de birouri şi 21.000 mp de spaţii comerciale, cu o valoare brută de dezvoltare de 1,44 miliarde de euro. Totodată, portofoliul de terenuri este evaluat la un GDV de 2,2 miliarde de euro, corespunzător dezvoltării a peste 9.000 de unităţi rezidenţiale viitoare.