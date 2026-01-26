ONRC: Numărul firmelor radiate în 2025 a crescut uşor, la 83.232

Un număr de 83.232 de firme au fost radiate la nivel naţional în 2025, cu 0,27% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), potrivit Agerpres.

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în Municipiul Bucureşti, respectiv 14.763 (număr în creştere cu 13,72% faţă de anul 2024), şi în judeţele Cluj (4.244, -1,07%), Constanţa (3.354, +6,04%), Bihor (3.330, +18,76%), Ilfov (3.200, +21,77%) şi Timiş (3.169, -7,64%).

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa (532, în scădere cu 4,66% faţă de ianuarie - decembrie 2024), Călăraşi (569, -1,39%), Giurgiu (658, +10,22%), Covasna (667, minus 3,19%), Teleorman (670,+1,82%) şi Caraş-Severin (711, -2,20%).

Creşteri semnificative ale numărului de radieri s-au înregistrat în judeţele Ilfov (+21,77%), Bihor (+18,76%) şi Sibiu (+17,88%), în timp ce scăderile cele mai mari au fost raportate în Dâmboviţa (-31,98%), Harghita (- 21,22%) şi Botoşani (-19,58%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 18.554 (-2,85%, raportat la 2024), agricultură, silvicultură şi pescuit (7.596, -14,30%), activităţi profesionale ştiinţifice şi tehnice (6.835, -6,13%), respectiv transport şi depozitare (6.782, -12,32%).

În decembrie 2025, au fost consemnate 8.426 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.293) şi în judeţele Cluj (473), Ilfov şi Constanţa (357 fiecare), Iaşi (323) şi Timiş (315).