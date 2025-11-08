ONU a cerut Germaniei să majoreze fondurile pentru ajutor umanitar

ONU a cerut Germaniei să îşi majoreze bugetul pentru ajutorul umanitar, avertizând că reducerea fondurilor ar putea genera un nou val de refugiaţi către Europa, transmite DPA.

Înaltul comisar al ONU pentru refugiaţi, Filippo Grandi, a declarat că „menţinerea bugetului umanitar atât de scăzut este o eroare strategică imensă”, în contextul în care Bundestagul urmează să finalizeze bugetul federal pentru 2026.

Germania a redus în acest an finanţarea pentru ajutorul umanitar la jumătate faţă de 2024 - de la 2,3 miliarde de euro la 1,05 miliarde - iar acelaşi nivel este prevăzut şi pentru anul viitor.

„Dacă ajutorul umanitar se diminuează, va exista un nou val de oameni venind către Europa”, a avertizat Grandi, amintind că reducerea finanţării pentru refugiaţii sirieni în ţările vecine Siriei a contribuit, în 2015-2016, la criza migraţiei către Germania.

Potrivit Înaltului comisar, o situaţie similară se conturează acum, după tăierea drastică a fondurilor de către SUA, Germania, Regatul Unit şi Franţa, care a redus sprijinul pentru persoanele refugiate din Sudan şi alte zone de conflict.

„Ştiţi cine controlează deja acele zone? Traficanţii”, a avertizat Filippo Grandi, subliniind că diminuarea ajutorului umanitar riscă să agraveze instabilitatea şi să stimuleze migraţia către Europa.