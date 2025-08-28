Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ONU creează un grup ştiinţific pentru reglementarea inteligenţei artificiale

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 28 august

ONU creează un grup ştiinţific pentru reglementarea inteligenţei artificiale

English Version

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a adoptat o rezoluţie prin care înfiinţează un Grup ştiinţific internaţional independent privind inteligenţa artificială (AI). Noua structură va furniza evaluări bazate pe dovezi ştiinţifice, menite să ajute guvernele şi organizaţiile internaţionale să înţeleagă şi să reglementeze impactul acestei tehnologii emergente, informează AFP.

Contextul: AI, între oportunitate şi risc

Decizia ONU vine pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind dezvoltarea rapidă a tehnologiilor de inteligenţă artificială, care pot aduce beneficii majore economiei şi cercetării, dar care, în lipsa unor reglementări, pot ameninţa democraţia, drepturile omului şi securitatea globală. În septembrie 2024, statele membre adoptaseră, prin „Pactul pentru viitor”, angajamentul de a crea un astfel de grup, destinat să devină un forum de dialog între guverne, mediul academic şi sectorul privat.

Cum va funcţiona grupul

Grupul de experţi va avea 40 de membri, selectaţi printr-un apel internaţional lansat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Aceştia vor avea mandate de câte trei ani şi vor elabora rapoarte anuale de sinteză, asemănătoare celor produse de Grupul interguvernamental de experţi în schimbări climatice (GIEC). Raportul va prezenta o evaluare independentă şi riguroasă a promisiunilor, riscurilor şi consecinţelor AI, fără a impune însă recomandări prescriptive statelor membre. „Prin aceste analize, comunitatea internaţională va putea anticipa provocările şi lua decizii informate privind reglementarea unei tehnologii transformatoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al secretarului general, Stephane Dujarric.

Dialog internaţional şi summit la Geneva

Pe lângă grupul ştiinţific, rezoluţia prevede şi instituirea unui dialog anual global privind inteligenţa artificială, menit să aducă la aceeaşi masă factorii de decizie şi experţii. Temele de discuţie vor include: dezvoltarea de sisteme AI sigure şi de încredere, impactul social şi economic al tehnologiei, menţinerea unui control strict al oamenilor asupra algoritmilor. Primul dialog va avea loc în marja summitului mondial privind inteligenţa artificială, programat la Geneva în 2026.

Un pas spre guvernanţă globală a AI

Crearea acestui grup marchează un moment de cotitură în eforturile comunităţii internaţionale de a stabili reguli comune pentru AI, într-un moment în care inovaţia tehnologică depăşeşte adesea ritmul legislaţiei.

Aşa cum GIEC a devenit un reper în lupta împotriva schimbărilor climatice, noul „GIEC al AI” ar putea reprezenta fundamentul pentru o guvernanţă globală a inteligenţei artificiale.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb