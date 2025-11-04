Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ONU: Un milion de locuitori din Fâşia Gaza au primit ajutoare alimentare după încetarea focului

R.S.
Internaţional / 4 noiembrie, 15:31

Aproximativ un milion de persoane au primit ajutoare alimentare din partea Programului Alimentar Mondial (PAM) de la începerea armistiţiului în Fâşia Gaza, a anunţat marţi o reprezentantă a acestei agenţii a ONU, reiterând apelul pentru redeschiderea tuturor punctelor de trecere a frontierei către acest teritoriu, relatează AFP.

'La trei săptămâni şi jumătate de la începerea armistiţiului în Gaza, am distribuit colete alimentare la aproximativ un milion de persoane din Fâşia Gaza', a declarat purtătoarea de cuvânt a PAM, Abeer Etefa, în faţa jurnaliştilor la Geneva.

'Cu toate acestea, pentru a ne extinde operaţiunile la nivelul necesar şi în conformitate cu angajamentele noastre, avem nevoie de un acces mai bun, în special la mai multe puncte de trecere a frontierei şi la drumurile principale din Gaza', a subliniat ea, menţionând că PAM îşi propune să ajungă în total la 1,6 milioane de persoane.

'Dispunem în prezent doar de două puncte de trecere a frontierei operaţionale', a adăugat Etefa, cerând deschiderea punctelor de trecere a frontierei către nordul teritoriului 'pentru a stabiliza pieţele şi pentru a satisface nevoile populaţiei'.

Ea a subliniat că, deşi 'consumul de alimente a crescut uşor datorită ajutorului umanitar şi trecerii camioanelor comerciale', acesta 'rămâne mult sub nivelurile de dinainte de conflict'.

În plus, alimentele nu sunt foarte variate în această etapă: 'Gospodăriile consumă în principal cereale şi leguminoase. Carnea, ouăle, legumele şi fructele sunt consumate foarte rar'.

Programul Alimentar Mondial dispune în prezent de 44 de puncte operaţionale de distribuţie a alimentelor în Gaza, dintr-un obiectiv de 145, a mai precizat aceasta, adăugând că, până în prezent, circa 700.000 de persoane primesc zilnic pâine proaspătă, furnizată de 17 brutării industriale sponsorizate de PAM - nouă în sudul şi centrul Gazei şi opt în nord.

Totodată, PAM a afirmat că 200.000 de persoane din Gaza primesc acum transferuri de bani şi bonuri care le permit să achiziţioneze alimente şi bunuri esenţiale pe pieţele locale.

Israelul a întrerupt în mod repetat livrarea de ajutoare către Fâşia Gaza în timpul războiului, agravând condiţiile umanitare deja dezastruoase. Înainte de armistiţiu, ONU denunţase o situaţie de foamete în anumite părţi ale acestui teritoriu palestinian.

