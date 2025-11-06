Operaţiunea JUPITER: Percheziţii la firme din Bucureşti, în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor energiei electrice

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, percheziţii în Bucureşti la două firme suspectate de infracţiuni în legătură cu mecanismul de compensare a preţurilor la energie electrică, potrivit news.ro.

Procurorii presupun că au vândut succesiv energia, între firme din acelaşi grup, pentru creşterea artificială a preţului şi au produs un prejudiciu de ăeste 100 de milioane de lei.

”În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, la această oră, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează opt percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti, la sediile sociale şi punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum şi la locuinţele unor persoane fizice, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care se efectuează urmărirea penală cu privire la săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, şi spălarea banilor”, anunţă, joi, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că, în perioada aprilie - august 2022, două societăţi comerciale ar fi indus în eroare reprezentanţi ai unei instituţii, prin depunerea la aceasta, în cadrul mecanismului de compensare a preţurilor la energie electrică, a mai multor deconturi prin care ar fi solicitat şi în temeiul cărora ar fi încasat de la bugetul de stat sume mai mari decât cele la care aveau dreptul potrivit legii.

”La baza acestora s-ar fi aflat un preţ mediu de achiziţie al energiei electrice livrate către clienţii finali, supradimensionat în mod fraudulos ca urmare a unor vânzări succesive anterioare a acestei cantităţi de energie, prin interpunerea artificială pe lanţul de tranzacţionare a unor societăţi făcând parte din acelaşi grup şi practicarea unui preţ unitar/MWh augmentat în mod artificial, cauzând bugetului de stat un prejudiciu estimat în acest moment la 104.346.359,33 de lei”, arată poliţiştii.

Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei.