Oraşele cu cei mai mulţi miliardari din lume: New York, Shenzhen, Shanghai

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Populaţia miliardară a lumii este din ce în ce mai concentrată într-un grup mic de centre globale de bogăţie. Utilizând Lista Hurun Global Rich 2026, visualcapitalist.com a realizat clasamentul oraşelor cu cei mai mulţi miliardari din întreaga lume, care arată că, deşi New York rămâne capitala miliardarilor, oraşele chineze domină o mare parte a topului. În sens mai larg, în Asia se află majoritatea miliardarilor din oraşele prezentate, subliniind influenţa în creştere a regiunii asupra creării de bogăţie la nivel global.

Datele prezentate sunt din luna ianuarie 2026.

• New York rămâne capitala miliardarilor

New York continuă să fie capitala miliardarilor la nivel mondial, cu 146 de persoane, dar decalajul se reduce, potrivit sursei citate. Shenzhen, Shanghai şi Beijing ocupă acum locurile doi, trei şi patru la nivel global, China având trei oraşe în fruntea clasamentului.

Dominanţa New York-ului este susţinută de Wall Street, de un grup extins de firme de servicii financiare şi de un ecosistem în expansiune de companii de capital privat, imobiliare şi tehnologie.

• Oraşele chineze domină clasamentul

Shenzhen, Shanghai şi Beijing ocupă locurile doi, trei şi patru la nivel global, cu 132, 120, respectiv 107 miliardari.

Prezenţa Chinei se extinde mult dincolo de cele mai mari oraşe ale sale, notează sursa citată. Hangzhou, Guangzhou, Suzhou şi Ningbo apar, de asemenea, printre principalele centre ale miliardarilor din lume.

În total, opt oraşe chineze figurează în clasament, cu 34% din totalul miliardarilor reprezentaţi.

• Asia devine centrul creşterii numărului miliardarilor

Asia găzduieşte 58% dintre miliardarii din oraşele prezentate, ceea ce o face regiunea dominantă în clasament. Pe lângă prezenţa solidă a Chinei, oraşe precum Mumbai, New Delhi, Singapore, Taipei, Bangkok, Seul, Jakarta şi Tokyo se clasează printre principalele centre ale miliardarilor din lume.

Prezenţa Indiei este remarcabilă, oraşele Mumbai şi New Delhi plasându-se, ambele, în top 11 la nivel mondial.

• Centrele tradiţionale de avere au, în continuare, relevanţă

Londra ocupă locul al cincilea la nivel global, cu 102 miliardari, în timp ce Moscova (82), Paris (44), Milano (28), Stockholm (29) şi Istanbul (31) deţin, toate, un loc important.

În America de Nord, San Francisco (86), Los Angeles (40), Dallas (28), Toronto (26) şi Palm Beach (24) continuă să atragă concentraţii semnificative de bogăţie.

Între timp, includerea Dubaiului, cu 24 de miliardari, reflectă rolul tot mai mare al Orientului Mijlociu ca destinaţie pentru antreprenori, investitori şi persoane cu avere netă mare.