Papa Leon al XIV-lea, întâlnire cu 20 de scriitori la Vatican: „A scrie este un act de adevăr"

Mircea Cărtărescu, Éric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer, Jon Fosse şi Julia Navarro s-au numărat printre cei 20 de scriitori cu care Papa Leon al XIV-lea s-a întâlnit cu ocazia centenarului Libreria Editrice Vaticana (LEV), editura oficială a Sfântului Scaun, conform News.ro.

La eveniment au participat scriitori din diferite ţări, cu tradiţii culturale şi sensibilităţi religioase diverse, potrivit aceleiaşi surse. Printre invitaţi s-au aflat laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2023, Jon Fosse, considerat una dintre cele mai importante voci ale literaturii europene contemporane, scriitoarele americane Marilynne Robinson şi Elizabeth Strout, Colum McCann, Sorj Chalandon şi scriitoarea spaniolă Julia Navarro, una dintre cele mai citite autoare de limbă spaniolă din ultimele decenii, conform News.ro.

Mircea Cărtărescu a descris evenimentul drept un moment unic, pe care nu l-ar fi crezut că îl va trăi vreodată, mulţumindu-i Papei pentru bunăvoinţa sa, potrivit unei postări pe Facebook citată de News.ro. Scriitorul român a adăugat că, după ce a dat mâna cu Sanctitatea Sa şi au schimbat câteva cuvinte, grupul a primit un tur exclusiv al Bazilicii Sfântul Petru, golit de turişti, pe care l-a calificat drept o ocazie uimitoare, dintre cele pe care le ai doar o dată în viaţă, conform aceleiaşi surse.

Papa Leon al XIV-lea le-a transmis scriitorilor că actul de a scrie are legătură cu Dumnezeu, precizând că mai mulţi teologi au reflectat şi au scris despre armonia dintre forma scrierii şi revelaţia Dumnezeului biblic, potrivit News.ro. Suveranul pontif a subliniat că scriitorii, prin identificarea cu personajele lor şi înţelegerea punctelor lor de vedere, emoţiilor şi sentimentelor, oferă cititorilor o mare lecţie de umanitate, pentru că cel care citeşte trăieşte, într-un anumit sens, mai multe vieţi în afară de a sa, conform aceleiaşi surse. „A scrie este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea ne spune cine suntem, în ce credem şi ce sperăm, lumea spre care tindem, viitorul pe care îl visăm", a declarat Papa Leon, potrivit News.ro. El a adăugat că adevărul nu este un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtăşit, şi că nu suntem niciodată stăpânii adevărului, ci el este cel care ne cucereşte, conform aceleiaşi surse.