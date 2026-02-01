Papa Leon îndeamnă Statele Unite şi Cuba să se angajeze într-un dialog sincer

Papa Leon a declarat duminică, după rugăciunea Angelus, că este ”profund îngrijorat” de escaladarea tensiunilor dintre Statele Unite şi Cuba şi a făcut apel la ”un dialog sincer şi eficient” pentru a preveni violenţele şi noi suferinţe pentru populaţia cubaneză, relatează Reuters.

Avertismentul vine după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat, săptămâna trecută, impunerea unor tarife asupra importurilor din ţările care furnizează petrol Cubei, o măsură menită să sporească presiunea asupra Havanei, în contextul înlăturării preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, un aliat-cheie al Cubei, potrivit Reuters.

„Am primit cu mare îngrijorare rapoarte privind creşterea tensiunilor dintre Cuba şi Statele Unite”, a declarat Papa Leon, asociindu-se apelurilor episcopilor cubanezi „de a promova un dialog sincer şi eficient pentru a evita violenţele şi alte suferinţe pentru poporul cubanez”, notează Reuters.

Săptămâna trecută, Donald Trump a prezis că „Cuba va ceda în curând”, afirmând că Venezuela nu mai trimite insulei nici petrol, nici sprijin financiar, relatează Reuters.

În replică, ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez, a declarat „stare de urgenţă internaţională”, calificând avertismentul privind tarifele drept „o ameninţare neobişnuită şi extraordinară”, potrivit Reuters.

Sâmbătă, de la bordul aeronavei Air Force One, Donald Trump şi-a reiterat apelul ca Havana să negocieze cu Washingtonul, afirmând că situaţia „nu trebuie să devină o criză umanitară”, mai scrie Reuters.