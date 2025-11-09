Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Papa s-a întâlnit cu victimele abuzurilor comise de clerici belgieni

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 09:19

Papa s-a întâlnit cu victimele abuzurilor comise de clerici belgieni

Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproape trei ore, sâmbătă, cu 15 victime ale abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului din Belgia, potrivit CNN. Biroul de presă al Sfântului Scaun a descris întâlnirea drept „profundă şi dureroasă”, menţionând că aceasta s-a desfăşurat „într-un spirit de apropiere, ascultare şi dialog”.

Fiecare dintre participanţi a fost abuzat în copilărie de un reprezentant al Bisericii Catolice, iar durata neobişnuit de lungă a întrevederii - cea mai amplă din actualul pontificat - reflectă gravitatea crizei.

Biserica belgiană a fost zguduită, în ultimele decenii, de numeroase scandaluri de abuzuri sexuale, inclusiv cazul unui fost episcop acuzat că şi-a abuzat propriii nepoţi. În timpul vizitei efectuate anul trecut de Papa Francisc în Belgia, acesta a discutat peste două ore cu supravieţuitorii, iar premierul de atunci, Alexander De Croo, i-a cerut în mod direct măsuri concrete pentru combaterea abuzurilor.

De la alegerea sa în urmă cu şase luni, Leon al XIV-lea - primul papă american - a cerut toleranţă zero faţă de abuzuri „sub orice formă”. Luna trecută, el a avut prima întâlnire cu supravieţuitorii la Vatican, la scurt timp după publicarea unui raport al unei comisii pontificale care critica pasivitatea unor lideri ai Bisericii.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 09.11.2025, 09:44)

    Biserica Catolica este corupta si decadenta , imaginea occidentului deșanțat

    Acord

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.11.2025, 09:54)

      Haolo cum a sarit repede si haterul roman. Pai biserica ortodoxa n-are uscaturi, pedofili? Sunt si condamnari cu inchisoare de preoti.

      Faptul ca papa isi asuma public problemele si vorbeste cu victimele e o bila alba, si in Biserica Ortodoxa sunt pedofili, numai la noi in tara cate cazuri au fost, dar se baga sub pres. 

      Acord

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.11.2025, 10:40)

      au fost cazuri izolate , tuto , la catolici e fenomen generalizat

      Acord

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 09.11.2025, 10:42)

      Acolo stai sub preș , de stii ce-i acolo ?

      Acord

