Papa s-a întâlnit cu victimele abuzurilor comise de clerici belgieni

Papa Leon al XIV-lea a petrecut aproape trei ore, sâmbătă, cu 15 victime ale abuzurilor sexuale comise de membri ai clerului din Belgia, potrivit CNN. Biroul de presă al Sfântului Scaun a descris întâlnirea drept „profundă şi dureroasă”, menţionând că aceasta s-a desfăşurat „într-un spirit de apropiere, ascultare şi dialog”.

Fiecare dintre participanţi a fost abuzat în copilărie de un reprezentant al Bisericii Catolice, iar durata neobişnuit de lungă a întrevederii - cea mai amplă din actualul pontificat - reflectă gravitatea crizei.

Biserica belgiană a fost zguduită, în ultimele decenii, de numeroase scandaluri de abuzuri sexuale, inclusiv cazul unui fost episcop acuzat că şi-a abuzat propriii nepoţi. În timpul vizitei efectuate anul trecut de Papa Francisc în Belgia, acesta a discutat peste două ore cu supravieţuitorii, iar premierul de atunci, Alexander De Croo, i-a cerut în mod direct măsuri concrete pentru combaterea abuzurilor.

De la alegerea sa în urmă cu şase luni, Leon al XIV-lea - primul papă american - a cerut toleranţă zero faţă de abuzuri „sub orice formă”. Luna trecută, el a avut prima întâlnire cu supravieţuitorii la Vatican, la scurt timp după publicarea unui raport al unei comisii pontificale care critica pasivitatea unor lideri ai Bisericii.