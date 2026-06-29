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Parada Dunării 2026: Trafic oprit şi spectacol transfrontalier între Giurgiu şi Ruse

A.M.
Miscellanea / 29 iunie, 15:11

Parada Dunării 2026: Trafic oprit şi spectacol transfrontalier între Giurgiu şi Ruse

Fluviul Dunărea a găzduit sâmbătă evenimentul transfrontalier „Parada Dunării - Două steaguri, un fluviu”, o manifestare organizată de Asociaţia Arpatia Giurgiu şi Primăria Municipiului Ruse, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Proiectul a reunit peste 200 de ambarcaţiuni şi skijeturi din România şi Bulgaria, care au defilat pe traseul Podul Prieteniei - Port Giurgiu - Port Ruse - Insula Mocanu, conform sursei citate.

Pentru desfăşurarea evenimentului au fost luate măsuri logistice speciale: traficul naval pe Dunăre a fost oprit complet în sectorul Giurgiu-Ruse între orele 16:00 şi 20:00, Podul Prieteniei a fost închis circulaţiei rutiere timp de jumătate de oră, iar spaţiile aeriene din ambele zone au fost restricţionate temporar pentru a permite evoluţia formaţiei acrobatice „Şoimii României - Hawks of Romania” din cadrul Aeroclubului României. Fluxul de spectatori între cele două maluri a fost facilitat de statutul de state membre Schengen al ambelor ţări, se arată în comunicatul de presă.

Proiectul a fost finanţat integral din surse private. Autorităţile locale din Giurgiu nu au oferit sprijin financiar pentru organizarea evenimentului, potrivit sursei citate.

„Au fost dărâmate ziduri, am ridicat toate barierele psihologice. Le mulţumesc participanţilor, le mulţumesc că au fost responsabili şi mulţumesc publicului care a venit să ne urmărească. Astăzi, la Giurgiu şi Ruse, s-a scris istorie! Parada Dunării a fost mai mult decât un eveniment. S-a investit timp, suflet şi pasiune. Toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără mediul privat din Giurgiu, care a făcut posibil acest eveniment prin sponsorizări şi multe alte ajutoare. Mulţumesc celor peste 200 de ambarcaţiuni prezente din România şi Bulgaria, care au dat dovadă de responsabilitate şi au făcut ca acest eveniment să fie un succes! Ne-au urmărit mii de oameni şi am trezit la viaţă un oraş! Mă înclin în faţa instituţiilor care au contribuit la acest eveniment şi cu care am avut o colaborare cum nu credeam că poate exista. Mulţumesc CN APDF SA Giurgiu pentru sprijinul TOTAL! Mulţumesc Căpităniei Zonale Giurgiu, Poliţiei Transporturi, Poliţiei de Frontieră, Crucii Roşii Giurgiu, ISU, Inspectoratului de Jandarmi Giurgiu, IPJ Giurgiu, CNAIR, Aeroclubului României, Centrului de Transfuzie Sanguină Giurgiu, Direcţiei Silvice Giurgiu, Apelor Române şi tuturor celorlalţi implicaţi! Mulţumesc voluntarilor şi tuturor celor care au ajutat în toate felurile. Nu am simţit niciodată atât de mult sprijin în jurul meu! Nu în ultimul rând, mă înclin în faţa Primăriei Ruse, prin doamna viceprimar Zlatomira Stefanova, pentru o colaborare ireproşabilă, unică în Europa. Parada Dunării va continua. Va deveni o tradiţie, o carte de vizită a oraşului nostru. Acesta este doar începutul!”, a declarat Dan Cristian Balint, organizatorul şi iniţiatorul evenimentului.

Manifestarea a inclus trei zone dedicate publicului în Portul Giurgiu, Portul Ruse şi pe Insula Mocanu, unde au fost amenajate spaţii de relaxare, zone de food court şi puncte de interacţiune cu partenerii privaţi ai proiectului.

”Evenimentul recent „Parada Dunării - Două steaguri, un fluviu” va rămâne în istorie ca un adevărat triumf al spiritului celor două ţări. De la Ruse la Giurgiu, cele două oraşe s-au contopit într-un singur puls, demonstrând că Dunărea nu este o graniţă, ci un pod care ne conectează pentru totdeauna. Priveliştea a fost cu adevărat impresionantă - peste 200 de ambarcaţiuni au participat la o paradă comună de-longul fluviului, creând o demonstraţie unică de unitate şi libertate. Aceasta a fost completată de un spectacol aerian spectaculos, care a transformat cerul de deasupra Dunării într-o scenă pentru acrobaţii aeriene de clasă mondială. Totuşi, cea mai mare emoţie a venit de la oameni - miile de cetăţeni din Ruse şi Giurgiu care au umplut malurile cu zâmbete, aplauze şi bucurie. Pentru noi toţi, acesta a fost mai mult decât un eveniment; a fost un festival al prieteniei care a transformat ambele maluri într-o singură scenă mare şi primitoare. Cu acest succes, am demonstrat că atunci când instituţiile publice lucrează împreună cu iniţiativele private, rezultatele sunt monumentale. Doresc să îmi exprim recunoştinţa sinceră faţă de Dan Balint şi Asociaţia „Arpatia”. Profesionalismul, energia şi viziunea voastră au fost „inima” acestui festival. Vă mulţumesc pentru că aţi crezut în această viziune şi pentru că ne-aţi ajutat să ridicăm ştacheta atât de sus împreună. De asemenea, vreau să îmi exprim aprecierea profundă faţă de instituţiile statului şi serviciile de securitate de pe ambele maluri ale fluviului; datorită pregătirii impecabile şi vigilenţei voastre, evenimentul s-a desfăşurat fără cusur şi în siguranţă pentru toată lumea. Sunt mândră că eforturile noastre au atras atenţia corpului diplomatic, a reprezentanţilor Ministerului Turismului, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Bulgaria, precum şi a numeroşi colegi din autorităţile naţionale şi locale din Bulgaria şi România. Prezenţa lor a subliniat importanţa această iniţiativei. Astăzi transmitem un mesaj clar: Spaţiul Schengen este o mare oportunitate pe care suntem pregătiţi să o valorificăm. Dezvoltarea turismului de-a lungul fluviului este drumul nostru comun înainte. Vreau să le mulţumesc tuturor participanţilor, oamenilor de pe malurile fluviului, artiştilor şi fiecărui voluntar care a contribuit la magia acestei zile. Aţi făcut ca „Două Steaguri, Un Fluviu” să fie cu adevărat de neuitat!”, a transmis Zlatomira Stefanova, Viceprimar al Municipiului Ruse.

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