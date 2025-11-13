Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Parlamentul European a votat simplificarea raportării de durabilitate pentru companii

A.B.
Miscellanea / 13 noiembrie, 14:39

Parlamentul European a votat simplificarea raportării de durabilitate pentru companii

Parlamentul European a adoptat cu 382 de voturi pentru, 249 împotrivă şi 13 abţineri, poziţia sa de negociere privind simplificarea cerinţelor de raportare şi diligenţă necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, potrivit unui comunicat de presă emis de instituţie.

Noile propuneri vizează reducerea poverii administrative pentru companii şi ar urma să se aplice doar marilor întreprinderi, cu peste 1.750 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă de peste 450 milioane euro. În plus, doar corporaţiile foarte mari - cele cu peste 5.000 de angajaţi şi venituri de peste 1,5 miliarde euro - vor avea obligaţii de diligenţă în materie de sustenabilitate.

Planurile de tranziţie compatibile cu Acordul de la Paris nu vor mai fi obligatorii, iar întreprinderile vor fi răspunzătoare juridic la nivel naţional, în caz de nerespectare a normelor.

Deputaţii europeni au mai solicitat crearea unui portal digital unic pentru întreprinderi, gestionat de Comisia Europeană, care să includă formulare, orientări şi informaţii privind toate cerinţele de raportare în vigoare.

Raportorul Jörgen Warborn (PPE, Suedia) a declarat: „Votul de astăzi arată că Europa poate fi atât durabilă, cât şi competitivă. Simplificăm normele, reducem costurile şi oferim întreprinderilor claritatea de care au nevoie pentru a se dezvolta, a investi şi a crea locuri de muncă bine plătite.”

Negocierile interinstituţionale cu guvernele UE vor începe pe 18 noiembrie, cu obiectivul de a finaliza legislaţia până la sfârşitul anului 2025.

Propunerea face parte din pachetul Omnibus I, prezentat de Comisia Europeană în februarie 2025, menit să sprijine competitivitatea şi investiţiile prin reducerea sarcinilor administrative impuse mediului de afaceri.

