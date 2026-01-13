Parlamentul ucrainean nu a aprobat numirea ministrului propus de Zelenski

Parlamentarii ucraineni nu au aprobat, marţi, numirea lui Denis Şmîhal, care a condus până acum portofoliul Apărării, în funcţia de ministru al Energiei, potrivit Reuters, care notează că gestul reprezintă o mustrare surprinzătoare pe timp de război la adresa preşedintelui Volodimir Zelenski, în contextul în care acesta încearcă reorganizarea unor sectoare cheie într-un moment critic al războiului.

Conform sursei citate, Şmîhal, care a ocupat funcţia de prim-ministru timp de cinci ani până când a fost mutat la Ministerul Apărării anul trecut, a fost ales de Zelenski pentru a conduce un sector energetic afectat de acuzaţii de corupţie şi de atacurile ruseşti masive asupra infrastructurii.

Ultimul ministru al Energiei care a avut un mandat stabil a fost demis la sfârşitul anului trecut într-un scandal de corupţie care l-a implicat şi pe predecesorul acestuia, a relatat Reuters.

Postul a rămas vacant aproape două luni, în timp ce Moscova şi-a intensificat campania de bombardamente aeriene masive asupra sectorului energetic, lăsând milioane de oameni fără energie electrică şi încălzire în condiţii de temperaturi extrem de scăzute, a informat sursa menţionată.

Numirea lui Şmîhal la conducerea portofoliului Energiei nu a obţinut cele 226 de voturi necesare, 210 parlamentari votând în favoarea acestuia şi trei partide de opoziţie abţinându-se, a mai transmis Reuters.