Peiu (AUR): Guvernul pregăteşte vânzări „hoţeşti” de pachete de acţiuni prin plasare accelerată privată

I.O.
Politică / 23 aprilie, 09:39

Sursa foto: Facebook / Petrişor Peiu

Sursa foto: Facebook / Petrişor Peiu

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, afirmă într‑o postare pe Facebook că premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Oana Gheorghiu pregătesc vânzarea „hoţească” a unor pachete de acţiuni deţinute de stat, excluzând Bursa de Valori şi favorizând fonduri alese de guvernanţi.

Peiu susţine că guvernul intenţionează să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei şi dă ca exemple Hidroelectrica şi Romgaz, estimând că, prin acest mecanism, statul ar putea înregistra o pierdere totală de aproximativ 1 miliard de lei, conform postării sale pe Facebook.

În postare, senatorul AUR acuză că vânzările ar urma să fie realizate printr‑un mecanism denumit „plasare accelerată privată” (accelerated book building, ABB), pe care îl descrie drept o metodă prin care „se selectează doar un grup de fonduri de investiţii, alese din pixul Oanei Gheorghiu”, transmite Peiu în aceeaşi postare.

El exemplifică impactul financiar estimat, afirmând că, dacă acţiunea Hidroelectrica ar fi vândută la 140 lei în loc de 153,2 lei şi acţiunea Romgaz la 11 lei în loc de 12,44 lei, statul ar pierde, în interpretarea sa, aproximativ 600 milioane lei pentru Hidroelectrica şi aproape 400 milioane lei pentru Romgaz, potrivit declaraţiilor publicate pe Facebook.

Potrivit postării, Peiu mai susţine că procedura ar exclude populaţia de la posibilitatea de a cumpăra acţiuni şi ar diminua valoarea companiilor de stat, iar în cazul Romgaz ar exista riscul coborârii sub pragul de deţinere de două treimi, afirmaţii făcute în mesajul adresat urmăritorilor săi.

Senatorul AUR mai acuză că demersul ar constitui, în opinia sa, un act de sabotaj economic şi solicită verificări din partea parchetelor şi serviciilor de informaţii, întrebând retoric dacă există avantaje personale ale celor vizaţi, conform postării pe Facebook.

În postare, Peiu califică planul drept „cea mai neruşinată escrocherie de după 1990” şi cere răspunsuri din partea autorităţilor, transmite liderul senatorilor AUR în mesajul public.

rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

22 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0951
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3357
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5508
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8639
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.0310

boromir.ro
rod-print.ro

antreprenorinvremuritulburi.ro

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

