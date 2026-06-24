Peste 84% din valoarea amenzilor aplicate de ITM Buzău - pentru munca nedeclarată

Fenomenul muncii la negru continuă să reprezinte principala problemă identificată de inspectorii de muncă din judeţul Buzău, valoarea amenzilor aplicate pentru această practică ajungând să reprezinte peste 84% din totalul sancţiunilor contravenţionale acordate în 2025.

Potrivit bilanţului instituţiei, inspectorii de muncă au aplicat, în 2025, un număr de 199 de amenzi contravenţionale, în valoare totală de 2.873.300 lei, cu 10% mai mult decât în anul precedent. Dintre acestea, sancţiunile pentru muncă nedeclarată au însumat 2.420.000 lei, ceea ce reprezintă aproximativ 84,21% din valoarea totală a amenzilor. În total, în judeţul Buzău, pe parcursul anului trecut, au fost identificate 129 de persoane care prestau activitate fără forme legale de angajare, la un număr de 75 de angajatori.

De asemenea, datele Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Buzău indică şi o intensificare a activităţii de control pe piaţa muncii. Inspectorii au efectuat 1.130 de controale, cu 18% mai multe decât în anul anterior. În acelaşi timp, numărul angajatorilor sancţionaţi a crescut cu aproximativ 2%, ajungând la 222, iar numărul total al sancţiunilor aplicate a avansat cu 14%, până la 335.

„Pentru alte neconformităţi constatate de inspectorii de muncă (muncă suplimentară, muncă în timpul repausului săptămânal, negarantare în plată salariul minim, netransmitere în REVISAL a modificărilor, suspendărilor, încetărilor contractelor individuale de muncă) s-au aplicat sancţiuni în valoare de 453.300 lei”, este menţionat în comunicatul trimis de ITM Buzău.

• Persoanele cele mai vulnerabile

Conform datelor ITM Buzău, principalele categorii de persoane depistate lucrând fără forme legale sunt cele cu nivel redus de educaţie, fără calificare profesională sau cu o calificare insuficientă pentru cerinţele pieţei muncii. De asemenea, printre persoanele vulnerabile se numără cei cu venituri reduse, pensionarii, şomerii sau beneficiarii venitului minim garantat, care evită uneori încheierea unui contract de muncă pentru a nu pierde anumite beneficii sociale. O altă categorie expusă este reprezentată de tinerii aflaţi la început de carieră, care nu conştientizează întotdeauna importanţa contribuţiilor la sistemele de asigurări sociale.

Inspectorii atrag atenţia şi asupra fenomenului „muncii la gri”, prin care o parte din veniturile salariatului sunt plătite oficial, iar diferenţa este acordată nefiscalizat. Această practică reduce încasările la buget şi afectează drepturile viitoare ale angajaţilor.

• Costurile ascunse ale muncii nedeclarate

Specialiştii în relaţii de muncă avertizează că efectele muncii nedeclarate depăşesc cu mult riscul unei amenzi. Angajaţii care lucrează fără contract sunt lipsiţi de protecţie socială şi de drepturile conferite de legislaţia muncii, inclusiv concediul de odihnă plătit, concediul medical, accesul la indemnizaţia de şomaj sau acumularea vechimii necesare pentru pensie.

În plus, plata pentru activitatea desfăşurată depinde exclusiv de buna-credinţă a angajatorului, fără garanţii legale privind remunerarea muncii prestate. Totodată, condiţiile de muncă sunt adesea mai precare, iar riscurile pentru sănătatea şi securitatea lucrătorilor cresc semnificativ.

Nici angajatorii nu sunt feriţi de consecinţe. În lipsa unui raport de muncă legal, aceştia au posibilităţi limitate de a responsabiliza lucrătorii pentru eventualele prejudicii produse în timpul activităţii.

• Tot mai multe reclamaţii din partea salariaţilor

Pe fondul persistenţei neregulilor din piaţa muncii, ITM Buzău a înregistrat şi o creştere a numărului de petiţii. În 2025 au fost depuse 451 de sesizări privind relaţiile de muncă, cu 10% mai multe faţă de cele 408 înregistrate în 2024.

”Cele mai frecvente aspecte sesizate de petenţi au fost cele referitoare la neplata drepturilor bănesti, încălcări ale prevederilor privind timpul de muncă şi de odihnă, munca nedeclarată”, se arată în comunicatul de presă.

Datele arată că, în pofida intensificării controalelor şi a sancţiunilor tot mai consistente, munca la negru continuă să fie una dintre cele mai mari vulnerabilităţi ale pieţei muncii din judeţul Buzău, reprezentând atât o problemă socială, cât şi una economică, cu efecte directe asupra bugetului public şi asupra protecţiei lucrătorilor.