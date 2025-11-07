Pete Hegseth: Trupele americane vor rămâne în România, dar rotaţia soldaţilor va fi modificată

Trupele americane vor rămâne staţionate în România, însă vor exista ajustări privind modul de rotaţie al militarilor SUA, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth, citat de Reuters.

Declaraţia vine după ce MApN a confirmat, pe 29 octombrie, că România şi aliaţii NATO au fost informaţi despre planul Statelor Unite de „redimensionare” a trupelor americane din Europa, precizând că „aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi” în ţara noastră.

Hegseth a subliniat că nu este vorba despre o retragere a forţelor, ci despre o optimizare logistică în cadrul misiunilor aliate: „Capacităţile strategice şi angajamentele de securitate ale SUA în România rămân neschimbate.”

În prezent, România găzduieşte aproximativ 2.000 de militari americani, dintre care peste 1.700 la baza de la Mihail Kogălniceanu, circa 200 la Deveselu, unde operează scutul antirachetă Aegis Ashore, şi peste 100 la Câmpia Turzii.