Petrişor Peiu: Parlamentarii AUR vor depune o nouă moţiune de cenzură dacă Guvernul îşi asumă răspunderea pe noul pachet de legi

Parlamentarii AUR au anunţat că vor depune o nouă moţiune de cenzură dacă Guvernul îşi va asuma răspunderea pe noul pachet legislativ, a declarat liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu.

„Dacă Guvernul va apela la procedura asumării răspunderii, cu siguranţă vom depune o moţiune de cenzură, sperând să convingem încă 30 de parlamentari de la alte partide de opoziţie să semneze alături de noi. Toţi parlamentarii noştri vor semna moţiunea, fie că este pentru una dintre legile anunţate, fie pentru toate”, a spus Peiu într-o conferinţă de presă.

Senatorul a criticat creşterea plafonului de contribuţie la CASS pentru activităţile independente, considerând că aceasta va afecta semnificativ clasa de mijloc şi dezvoltarea afacerilor mici, în timp ce favorizează companiile multinaţionale.

AUR mai depusese o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan după primul pachet de măsuri fiscale, însă aceasta a fost respinsă pe 14 iulie, întrucât s-au înregistrat doar 138 de voturi (134 pentru şi 4 contra), sub pragul necesar de 233 de voturi favorabile.