Petrolierul Matilda a fost atacat cu drone în Marea Neagră

Grupul petrolier kazah KazMunayGas a anunţat marţi că petrolierul Matilda, închiriat de una dintre subsidiarele sale, a fost ţinta unui atac cu drone în apropierea terminalului Caspian Pipeline Consortium (CPC) de la Marea Neagră, înainte de a începe încărcarea petrolului kazah, potrivit Reuters. Conform sursei citate, „a avut loc o explozie, dar nu un incendiu, iar nimeni nu a fost rănit, nava fiind în stare bună de navigare".

Petrolierul, administrat de firma grecească Thenamaris şi aparţinând unei filiale KMG, urma să încarce petrol de la câmpul Karachaganak pe 18 ianuarie, a relatat sursa menţionată. Un oficial Thenamaris a confirmat incidentul, potrivit Reuters: „Matilda a fost lovită de două drone în timp ce aştepta la aproximativ 48 de kilometri de punctele de ancorare ale CPC. Nu au existat răniţi, iar nava a suferit daune minore la nivelul punţii, care sunt complet reparabile. Nava, deşi este în stare de navigabilitate, navighează acum departe de zonă".

Alte două petroliere gestionate de firme greceşti, Delta Harmony şi Delta Supreme, au fost de asemenea atacate de drone în drum spre terminalul rusesc Yuzhnaya Ozereyevka, un punct de încărcare crucial pentru aproximativ 80% din petrolul kazah destinat exportului internaţional, a mai transmis Reuters.